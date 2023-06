Conto alla rovescia per Mission Impossible: il settimo capitolo, girato anche a Venezia, presto al cinema

È andata in scena ieri a Roma la première mondiale del nuovo Mission Impossible. Il settimo capitolo della saga cinematografica interpretata e prodotta da Tom Cruise è ambientata per lunghi tratti a Venezia e, per l'appunto, nella capitale.

"Dead Reckoning - Parte 1" uscirà nelle sale cinematografiche giovedì 13 luglio. Una produzione mastodontica, costata 290 milioni di dollari, le cui riprese sono state più volte interrotte a causa del covid, motivo per il quale ha portato la lavorazione complessiva ad allungarsi su tre anni. A ottobre 2020, i ciak in laguna erano stati improvvisamente bloccati, con lo smantellamento dei set nei pressi di campo San Giacomo dell'Orio, Sant'Agostin e canali circostanti, a causa di diversi casi di positività tra gli addetti alla produzione del film. A febbraio dello stesso anno, invece, l'intera "macchina" era stata fermata proprio per l'inizio della pandemia.

Nel nuovo film, Ethan Hunt, con la sua squadra, deve ritrovare una pericolosissima arma, prima che cada nelle mani sbagliate. Nel cast, oltre a Tom Cruise, fra ritorni e new entry, ci sono Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Esai Morales e Frederick Schmidt. «Questi film sono grosse sfide produttive - ha detto Tom Cruise all'Ansa in occasione della prima -, e ancora di più nel periodo che abbiamo attraversato. Non saremmo riusciti a realizzare questo capitolo senza il sostegno che abbiamo ricevuto dalle persone e le istituzioni in tutti i posti nei quali abbiamo girato, come Roma e Venezia».