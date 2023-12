5 film presentati a Venezia candidati ai Golden Globes 2024

Sono ben 5 i film presentati alla 80^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia candidati ai prossimi Golden Globes 2024, i noti premi statunitensi che vengono assegnati annualmente alle eccellenze del grande e piccolo schermo, la cui cerimonia è prevista per il prossimo 7 gennaio 2024.

Un grande successo per i film mostrati in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Venezia che, ancora una volta, fa da apripista ai migliori film del momento nella corsa ai maggiori riconoscimenti a livello globale. Tra tutti i film candidati spicca il vincitore del Leone d'Oro a Venezia 80, Poor Things che si porta a casa ben sette candidature. C'è anche un film italiano in gara: è Io Capitano di Matteo Garrone, che dopo la nomination agli Oscar 2024 ha ottenuto anche la candidatura ai Golden Globes come miglior film non in lingua inglese.

Tutti i film di Venezia 80 candidati ai Golden Globes 2024