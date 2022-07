Conclusa la 13ª edizione del "Kids Summer Camp" della Oxford School di Mirano

Si è conclusa venerdì 1 luglio, con il tradizionale "final show", la 13ª edizione del Kids Summer Camp di Oxford School Mirano. Il tema di quest'anno, legato allo spazio e ai pianeti del sistema solare, ha portato alla messa in scena di un testo drammaturgico originale, scritto in lingua inglese dalla direttrice della scuola, Alessia Panter, dal titolo "Into Space a.d. 2055".

Lo spettacolo racconta di un team di coraggiosi, giovani e idealisti cosmonauti, che davanti all'evidente declino del mondo nel 2055, decidono di partire per una missione spaziale alla ricerca di un nuovo pianeta dove fondare una nuova umanità. Lo spettacolo sarà replicato ad inizio settembre (maggiori informazio sul sito ufficiale).