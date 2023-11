M9 ospiterà la finale dei Campionati di Robotica 2024

Sarà M9 - Museo del '900 di Mestre a ospitare le fasi finali dei prossimi Campionati di Robotica 2024, la manifestazione promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzata dalla Scuola di Robotica in partnership con il museo mestrino. Il 6, 7 e 8 maggio 2024, infatti, è programmata la finale della competizione tecnologica giunta alla sua quarta edizione che, lo scorso anno, ha visto partecipare ben 61 scuole e 366 studenti per un progetto che mette insieme cultura, formazione e innovazione.

Come iscriversi ai Campionati di Robotica 2024

Le iscrizioni per la prima fase del Campionato si sono aperte lunedì 30 ottobre e si chiuderanno il 10 dicembre 2023: le classi partecipanti si divideranno in squadre che dovranno sviluppare prototipi di robot da applicare a tre aree tematiche. La prima riguarda le potenzialità della robotica migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza sul posto di lavoro, contribuendo al benessere dei lavoratori. La seconda inerisce ai servizi offerti al cittadino e, infine, la terza attiene alle opportunità di applicare la robotica alle professioni artigianali per migliorare la produttività e la qualità dei prodotti.

Terminata la prima fase, la selezione dei 30 finalisti avverrà attraverso una procedura che includerà la presentazione di video, documenti scritti e la valutazione da parte di giurati esperti. Le squadre partecipanti saranno chiamate a dimostrare la loro creatività, competenza e capacità di risolvere problemi reali. Saranno inoltre organizzate diverse occasioni di formazione online e in presenza per docenti e studenti su vari argomenti legati alla robotica, all'innovazione e all'ambiente di apprendimento. Il primo appuntamento di formazione per i docenti delle classi partecipanti si terrà il 7 novembre nel format del webinar (link qui).

Per maggiori informazioni: https://www. campionatidirobotica.it