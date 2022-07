Legalità: ecco l'accordo che riduce il rischio di infiltrazioni criminali nell'economia veneta

Promuovere studi e ricerche, preservare la legalità arginando il rischio di infiltrazioni criminali nel tessuto imprenditoriale del Veneto. Venerdì il comando regionale della Guardia di finanza del Veneto, l'Università Ca’ Foscari, Infocamere, l'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Intesa Sanpaolo e l'Istituto nazionale previdenza sociale (Inps) del Veneto, hanno stipulato un accordo per promuovere l’analisi della legalità nel sistema economico regionale.

Ora ci saranno risorse fresche per avviare la ricerca verso la creazione di indicatori qualitativi e quantitativi e nuovi strumenti per il monitoraggio delle situazioni riconducibili ad ambiti d'illegalità nell’economia, con un focus mirato sui fattori economico-finanziari marcatori di comportamento illecito nelle imprese. L'attività di ricerca condotta dall’ateneo veneziano in collaborazione con il Comando regionale della Guardia di finanza e l'interesse per l’argomento hanno agito da catalizzatore per creare una rete di istituzioni ed enti che mettessero a disposizione le proprie competenze attraverso il protocollo. Considerando i positivi esiti di alcune forme di collaborazione già avviate nel tempo, il documento, nell’osservanza degli specifici compiti, prevede di valorizzare le professionalità e le competenze di ciascun Ente sottoscrittore enfatizzando il valore aggiunto dato dai diversi approcci nello studio dei fenomeni di illegalità che minacciano l’economia in Veneto. L’accordo concretizza l’idea che fare sistema e promuovere originali modalità operative, oltre che costituire opportunità di conoscenza, crescita e sviluppo, possa contribuire alla tutela della collettività dalle insidie di una criminalità economica sempre più creativa e spregiudicata.