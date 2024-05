Un milione e mezzo di euro per lo sviluppo dei distretti commerciali del Miranese

Un importo pari un milione e mezzo di euro per lo sviluppo dei distretti del commercio del Miranese. Confcommercio Venezia e Terraferma Srl hanno annunciato l'approvazione dei cinque progetti presentati per il bando della Regione Veneto, finalizzato alla rigenerazione urbana e alla ripresa economica nell’ambito dei distretti del commercio. I progetti coinvolgono i Comuni di Mirano, Santa Maria di Sala, Spinea, Scorzè e Martellago.

Grazie ai 5 progetti, solo nella zona del miranese, la Regione del Veneto farà confluire oltre 950 mila euro, a fronte di un investimento complessivo di quasi un milione e mezzo di euro e saranno 35 le aziende che beneficeranno direttamente del contributo regionale. In parallelo agli eventi, festival e incontri culturali proposti per valorizzare e dare risalto alla tradizione e storia del territorio, le azioni previste per i prossimi mesi favoriranno processi di digitalizzazione, sostenibilità ambientale e sviluppo economico nei distretti commerciali.

Gamification per incentivare comportamenti sostenibili

Una di queste prevede lo sviluppo di un’applicazione per la premiazione dei cittadini che mettono in atto comportamenti positivi dal punto di vista della tutela ambientale: EcoAttivi. L'app utilizza tecniche di gamification per incentivare azioni di interesse collettivo come il riciclaggio, la mobilità sostenibile e la frequentazione delle biblioteche. Nella pratica l'app EcoAttivi traccerà, ad esempio, gli spostamenti dei cittadini in bici o a piedi, convertendo il risparmio di CO2 in punti premio, rafforzando così l'importanza della mobilità sostenibile. Le attività commerciali locali potranno aderire al progetto gratuitamente, beneficiando di un sistema di marketing innovativo per fidelizzare e acquisire nuovi clienti, tramite la distribuzione dei premi.

Digitalizzazione

Un'altra iniziativa di rilievo è il progetto di digitalizzazione delle imprese attraverso una piattaforma e una app che faciliteranno le vendite di prodotti e servizi. Questa iniziativa coinvolge diverse imprese del territorio, che metteranno a disposizione dei dipendenti buoni spesa a Km0 in regime fiscale agevolato, promuovendo così un circuito sostenibile volto allo sviluppo economico del distretto commerciale. «Crediamo che la digitalizzazione sia la chiave per mantenere e accrescere la relazione tra cittadini e attività commerciali nei distretti dei cinque comuni coinvolti. La nostra missione è sostenere lo sviluppo economico e promuovere un modello di commercio più innovativo e sostenibile», ha dichiarato Ennio Gallo, presidente di Confcommercio Venezia e Terraferma.