Salzano, distretto del commercio: subito 40mila euro alle imprese per rinnovare i negozi e i servizi

Quarantamila euro direttamente alle aziende salzanesi che ne hanno fatto richiesta. Salzano è tra i primi comuni in Veneto a usufruire dei contributi previsti dai bandi per le imprese nell’ambito dei distretti del commercio. In questo caso “piccolo” fa rima con “rapido” e così il nuovo distretto “Salzano: la via della seta tra terme, storia ed agro-gastronomia”, promosso da Comune e Confcommercio del Miranese, darà subito risposte all’esigenza di rinnovamento e rilancio dei propri imprenditori.

Tre i bandi previsti, ognuno da 25 mila euro, fino ad un massimo di 5 mila per attività e per un ammontare complessivo di 75 mila: il primo riguardava la digitalizzazione delle aziende commerciali, il secondo la riqualificazione e modernizzazione dei locali e il terzo gli spazi sfitti da più di tre mesi da restituire alla cittadinanza. La commissione per la valutazione delle domande si è riunita nelle scorse settimane e ha deciso di approvare 9 domande su 11 presentate, permettendo dunque ad altrettante aziende di accedere ai contributi e rilanciare la propria attività.

«In totale – spiega il manager del distretto Sandro Marchese – sono stati approvati finanziamenti per 40 mila euro su 75 mila, già a disposizione del Comune, che potrà così erogarli a seguito della presentazione delle rendicontazioni da parte delle aziende destinatarie. È un ottimo risultato, primo perché significa contribuire a rilanciare 9 attività sul territorio comunale». Restano ancora 35 mila euro di fondi da assegnare: per questo il Tavolo di Partenariato, ovvero l’organo di regia del Distretto, si riunirà a breve per decidere se riaprire i termini per la presentazione di ulteriori domande o eventualmente compensare i fondi all’interno dei bandi più richiesti. La graduatoria delle attività destinatarie dei contributi è reperibile nel sito del Comune, alla sezione “Distretto del commercio”. «Ci siamo dati subito da fare nei confronti delle nostre attività – spiega il Sindaco Luciano Betteto – per dare modo ai nostri commercianti di avere al più presto i contributi richiesti. Con i fondi stanziati, il Distretto del commercio darà sicuramente alle attività di Salzano e Robegano una svolta verso l’innovazione che oggi è fondamentale per essere competitivi, aggiungendosi al miglioramento delle opere pubbliche che qualificheranno ulteriormente i nostri centri».