Nuove scuole con il Pnrr anche a Campolongo Maggiore, Cinto Caomaggiore e Spinea

Il ministero dell'Istruzione ha assegnato ai Comuni che hanno vinto un finanziamento di un miliardo e 130 milioni di euro, i fondi per la costruzione di 195 nuove scuole in tutta Italia. In provincia di Venezia sono stati finanziati gli interventi per gli edifici scolastici del Comune di Campolongo Maggiore (2.280.000 euro), per il Comune di Cinto Caomaggiore (2.611.950 euro) e per il Comune di Spinea (7.050.000 euro).

«Edifici innovativi dal punto di vista architettonico e strutturale, sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusivi e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e su una piena fruibilità di tutti gli ambienti. Siamo ormai entrati nel vivo degli interventi previsti con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza commentano i deputati della Lega Ketty Fogliani, Giorgia Andreuzza, Alex Bazzaro, Sergio Vallotto e la senatrice Nadia Pizzol - Sul Pnrr – sottolineano i parlamentari veneziani - non possiamo e non dobbiamo fallire: è un'occasione unica per colmare lacune e ritardi accumulati negli ultimi decenni in tanti territori del Paese, garantendo ai cittadini una migliore offerta educativa e formativa per i loro figli e l'opportunità di accedere a scuole nuove e al passo con i tempi sotto tutti i punti di vista. Fondamentale il ruolo degli enti locali, che devono far sì che i soldi a disposizione vengano spesi in modo efficace e per progetti che possano realmente cambiare il volto di ciascuna comunità. Ringraziamo il sottosegretario al ministero dell'Istruzione Rossano Sasso per il grande lavoro svolto».

«Una nuova struttura nascerà a Cinto Caomaggiore dalla demolizione delle attuali scuole elementari grazie a un fondo di 2.611.950,00 euro, finanziato grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Comune è infatti uno dei 10 veneti (su un totale di 48) che hanno visto la loro richiesta approvata», afferma la deputata veneziana di Italia Viva, Sara Moretto, annunciando l’arrivo dei finanziamenti in città. «L’edificio attuale è del 1962 e si trova in zona sismica 3 - ricorda Moretto -. Con queste risorse verrà costruito un nuovo istituto moderno e sicuro, sia per gli studenti sia per il personale scolastico».