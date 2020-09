La Giunta stanzia contributi da 2.500 a 7mila euro per sostenere sagre, fiere tradizionali e feste in città

La Giunta comunale ha approvato la delibera con la quale si stabiliscono degli indirizzi per la predisposizione e pubblicazione di un avviso pubblico rivolto ai soggetti organizzatori di sagre, fiere tradizionali e feste locali nel territorio comunale attraverso il quale poter ottenere un contributo a sostegno delle spese direttamente correlate all’acquisto di stoviglie e posate biodegradabili, all’adozione di misure necessarie per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica in merito alla “safety and security", e quelle per prevenire e contenere il COVID-19.

Il contributo

Il contributo servirà anche a sostenere le spese dei volontari o collaboratori che si stanno impegnando per realizzare eventi in città che non siano finalizzate a scopi di lucro. Nello specifico, secondo quanto stabilito dalla Giunta, l'importo del contributo sarà pari al 50% dei costi sostenuti e dichiarati ammissibili per un valore massimo di: