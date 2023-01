La finanziaria toglie i voucher dall'agricoltura, Cia Venezia: «Nuove complicazioni e burocrazia»

Non piace alla Confederazione italiana agricoltori (Cia) la misura della finanziaria del governo che toglie i voucher nell’agricoltura puntando sul lavoro agricolo occasionale a tempo determinato. «Una nuova complicazione – commenta la presidente di Cia Venezia, Federica Senno – che aggiunge burocrazia e adempimenti ai già tartassati imprenditori agricoli e che non risolve la necessità di flessibilità che da anni sottolineiamo».

Tante pratiche agronomiche non sono programmabili in quanto caratterizzate dall’urgenza, anche a causa dei cambiamenti climatici in atto. «La soluzione per una reale semplificazione – ricorda la presidente Senno - era già stata sperimentata coi voucher, attivi fino a sei anni fa. Essi permettevano di gestire quelle situazioni che vanno eseguite in velocità, ad esempio, dopo un evento meteo avverso, quando bisogna selezionare i prodotti agricoli buoni da quelli che si sono guastati. Purtroppo altri settori hanno abusato dei voucher, penalizzando alla fine quello che ne aveva più bisogno. Nel 2017, ultimo anno in cui sono stati utilizzati, l’agricoltura pesava per il 6% sul monte voucher utilizzati».

Adesso invece, il datore di lavoro prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione. «Carte, burocrazia, adempimenti, per attività che non possono superare le 45 giornate annue per singolo lavoratore. Mi chiedo come faremo durante la vendemmia, la stagione orticola o di raccolta della frutta, attività così diffuse nel Veneziano. Non dev’essere in dubbio la messa in regola degli operai da parte delle aziende agricole – conclude la presidente Senno – ma chiediamo una maggiore semplificazione, in un settore che ha nella stagionalità la sua caratteristica principale».