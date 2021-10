Finanziata con Il PNRR la ciclabile Dolo - Camponogara

Sono stati approvati con un decreto del sindaco metropolitano Luigi Brugnaro i 14 progetti di fattibilità per accedere ai finanziamenti europei messi a disposizione dal PNRR. Tra questi è prevista la realizzazione del percorso ciclopedonale che collega Camponogara a Dolo lungo via del Vaso. Si creerà un anello capace di connettere, su due ruote, l’area sud della Riviera alla rete di ciclabili realizzate dal Comune di Dolo.

Il Ministero delle Infrastrutture ha infatti riconosciuto al Veneto, nell'ambito dei fondi del PNRR relativo alla Rigenerazione urbana, un totale di oltre 116 milioni di euro per 61 progetti ammessi. La Regione Veneto vede finanziati 10 progetti. La Città Metropolitana di Venezia, con 6 progetti, ha ricevuto un finanziamento di quasi 15 milioni di euro.

"Il segnale di attenzione della città metropolitana è estremamente positivo. Da diverso tempo ci confrontiamo con Brugnaro e il suo delegato Saverio Centenaro sull’importanza di connettere la ciclabile che oggi termina in località Arzerini nel Comune di Camponogara al centro di Dolo, sede di servizi di area vasta quali l’ospedale e il distretto scolastico - dicono il sindaco Gianluigi Naletto e il vicesindaco Matteo Bellomo -. La prosecuzione lungo via del Vaso consente, poi, di agganciare questa nuova infrastruttura alla ciclabile Dolo – Sambruson “Alberto Polo”. Lavoreremo fianco a fianco alla città metropolitana perché, oltre al finanziamento concesso per la progettazione, il Ministero finanzi già nel 2022, grazie ai fondi europei, la realizzazione dell’opera. L’auspicio è che la regione Veneto, utilizzando i bandi del PNRR coinvolga, analogamente a quanto fatto da Città Metropolitana per la Dolo – Camponogara, tutti i Comuni della Riviera per la realizzazione di una pista ciclabile a sbalzo simile a quella di Cavallino Treporti che corra sul Naviglio Brenta tra le Ville Venete, realizzando così un percorso unico, sostenibile e attrattivo a livello internazionale".