"Acampada" studentesca al termine anche a Iuav: «Arrivederci a settembre»

Anche l'assemblea studentesca della sede centrale di Iuav dei Tolentini si è "autosgomberata", lasciando i locali come richiesto da tempo dalla governance universitaria.

«Il 17 luglio è stato il nostro ultimo giorno in Casetta Palme - spiegano gli studenti -. L'estate è ormai inoltrata, le energie si disperdono, la partecipazione diminuisce e questa prima fase di mobilitazione si è avviata verso la conclusione. Consapevoli che il genocidio in Palestina non si fermerà, ricordiamo che la decisione di smobilitare non deriva dalla presunzione di aver raggiunto gli obiettivi desiderati». Nelle prossime settimane «utilizzeremo questo periodo riflettere individualmente e collettivamente su quanto accaduto finora», proseguono con l’obiettivo «di riattivarci a settembre».

Nel ringraziare la comunità universitaria «che ha attraversato con entusiasmo l’assemblea permanente», gli studenti ricordano che il popolo palestinese «ci insegna ogni giorno come la libertà sia un esercizio quotidiano di resistenza attiva. Attraverso le nostre azioni - puntualizzano - non crediamo di essere portatori di libertà elargita. Considerando il nostro posizionamento privilegiato, crediamo anzi che sia stata la Palestina ad averci liberati, dimostrando come un popolo rimasto allo stremo dopo 76 anni di colonizzazione, vessazioni militari e invisibilizzazione mediatica, riesca da sempre a lottare per la dignità, la giustizia e la libertà».

L'«assemblea permanente» di Iuav aveva occupato (ma loro rifiutano il termine occupazione, in quanto nessun servizio o accesso è stato interrotto) la sede dei Tolentini la prima volta il 16 giugno, per poi lasciarla due settimane dopo e ritornarci, dopo alcuni dissidi con la dirigenza universitaria riguardo i progetti di ricostruzione di Gaza, il 20 giugno. Dall'inizio di luglio, dopo la fine dell'occupazione della sede di San Sebastiano a Ca' Foscari, quella dei Tolentini era rimasta l'ultima "acampada" studentesca a Venezia e una delle pochissime in Italia.