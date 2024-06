Riva dei Giardini reali a San Marco, lavori in conclusione

La Riva dei Giardini torna ad essere regale con la nuova pavimentazione, le storiche panchine e il lungo filare di alberi. Sono in fase di conclusione i lavori che hanno riqualificato l'insula Marciana. L'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto e i tecnici del Comune, nel corso di un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, hanno verificato lo stato dell'arte e raccolto i commenti dei commercianti per i risultati di questi sei mesi e mezzo di lavori.

L'intervento, che ammonta a 630mila euro, è stato finanziato dalla Legge speciale per Venezia. «Oggi è nuovamente tutto in ordine - conferma Zaccariotto -. Come da programma la Riva ritorna ai veneziani e ai visitatori in questi giorni di giugno, nonostante i diversi e importanti eventi che hanno coinvolto l'insula Marciana: dalla visita del presidente della Repubblica a quella del Papa, passando per le sfilate del Carnevale e le giornate di maltempo». La Riva si presenta con una pavimentazione completamente rinnovata con nuovi masselli di porfido; sono stati eliminati avvallamenti e dislivelli di quote; ricollocate le storiche panchine; realizzato il definitivo collegamento con i pontili della riva, una passerella che accede al belvedere. Pronta anche la nuova aiuola verde. Una serie di lavori che ha di fatto consentito di razionalizzare e implementare anche le reti dei sotto servizi, in particolare dell'impianto elettrico a servizio dei chioschi.