Completati i lavori al Centro diurno dell'Ipab Andrea Danielato di Cavarzere, in Corso Europa 46. Il taglio del nastro all'inaugurazione si è svolto qualche giorno fa con il sindaco della città Henri Tommasi. La struttura comprende uno spazio per l’accoglienza, una zona soggiorno per le attività, una stanza per il riposo, una zona di coordinamento e i servizi igienici. Il Centro offrirà un’ospitalità di tipo giornaliero e prevede una disponibilità per sedici persone.



Tra le attività in programma per gli ospiti ci sono le attività ludico-ricreative: gli educatori cureranno l’organizzazione e la conduzione delle iniziative come la tombola, i giochi di società, i laboratori creativi di produzione di oggetti, le uscite e le gite, i soggiorni climatici, le feste, le iniziative in collaborazione con diverse realtà della comunità locale e qualsiasi altra attività utile a creare occasioni socializzanti e di svago per i destinatari del servizio della struttura. Sono previsti anche supporti psicologici e di assistenza sociale. L'assistenza di base comprende la tutela, l’igiene e la cura della persona, dell’abbigliamento, l’aiuto nell’assunzione dei cibi, la cura dell’alloggio, il sostegno delle relazioni sociali. Per quella infermieristica il personale assicurerà la corretta applicazione dei protocolli terapeutici, un’adeguata somministrazione dei farmaci, il monitoraggio delle condizioni di salute degli anziani e l’attivazione di pronto intervento sanitario al bisogno. Il servizio di ristorazione, affidato alla cucina interna, sarà progettato per consentire la scelta tra più alimenti accogliendo, per quanto possibile, le preferenze dei residenti e la stagionalità dei prodotti. Il sindaco Tommasi ha ringraziato per la realizzazione dei lavori e tutto il personale per aver sempre un servizio ottimale agli ospiti.