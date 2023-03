Akzo Nobel, firmato l'accordo per la reindustrializzazione

«Un bell’accordo che è stato raggiunto grazie a un costante lavoro di tutte le parti coinvolte. Un accordo che offre una prospettiva di reindustrializzazione e di tutela dei lavoratori del sito. Continueremo a monitorarne le evoluzioni e la nostra unità di crisi aziendali opererà anche in stretto contatto con i ministeri competenti». Con queste parole l’assessore regionale al Lavoro, Elena Donazzan, annuncia la firma dell'intesa per la salvaguardia dei posti di lavoro della Akzo Nobel di Peseggia di Scorzè.

L'azienda da inizio anno ha deciso di chiudere la sede operativa del Veneziano per trasferire le produzioni in Svezia dove ha un altro stabilimento. Questa mattina, nella sede regionale del palazzo Grandi Stazioni di Venezia, si è tenuto un incontro gestito dall’unità di crisi con la direzione lavoro di Regione del Veneto. Proprio in questa occasione è stata presentata l’intesa finalizzata alla salvaguardia occupazionale e produttiva del sito di Peseggia, dove attualmente sono impiegati 42 lavoratori, attraverso l’avvio di un percorso di reindustrializzazione incentivato. Erano presenti anche i vertici di Akzo Nobel, Michelangelo Pajno e Franca Maniezzo, assistiti da Giancarlo Piva di Confidustria Veneto est, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di Filctem Cgil di Venezia, Davide Stoppa, e di Femca Cisl di Venezia, Cristina Gregolin, con le rappresentanze sindacali, e Nais Marcon, sindaco di Scorzè.

Il risultato illustrato oggi rappresenta un significativo punto di partenza per la risoluzione della situazione di crisi, come era stato sollecitato dalle organizzazioni sindacali e dalle istituzioni nell’incontro convocato in Regione lo scorso 30 gennaio e nel coordinamento dell’8 febbraio. Sono seguiti costanti e continui confronti formali e informali rispetto all’evoluzione della situazione, che hanno consentito il raggiungimento dell’intesa attuale. L’accordo prevede la ricerca attiva, per il tramite di un advisor già ingaggiato, di acquirenti industriali disponibili a rilevare il sito produttivo e le maestranze di Peseggia con una dote economica prevista dall’azienda uscente.