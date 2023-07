Speedline, firmato l'accordo: nuovo piano di sviluppo

La Speedline è salva e ha un piano di sviluppo che porterà nuovi posti di lavoro e un ampliamento dell'operatività. È stato firmato oggi pomeriggio al Mimit l'accordo per il passaggio delle attività al fondo tedesco di investimenti industriali Callista.

L'azienda, in balia di una pesante crisi, dopo un anno di complesse trattative che ad un certo punto sembravano arenarsi, potrà dunque ripartire con prospettive di rilancio sancite dalle parti al tavolo ministeriale. L'accordo prevede impegni precisi da parte dell’investitore e del gruppo Ronal per i prossimi 24 mesi, con anche alcune garanzie di verifica previste dal ministero. Con questa ipotesi si darà avvio al processo di reindustrializzazione dello stabilimento di Tabina in un’ottica di salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi. «L’intesa raggiunta, che ho personalmente seguito e supportato nel suo complesso iter – spiega Raffaele Speranzon, vice capogruppo vicario di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama - prevede il passaggio immediato di tutti i 356 lavoratori nella nuova compagine imprenditoriale, un risultato che non era così scontato, anzi, ma che è stato traguardato durante l'ultimo proficuo incontro. Il piano industriale che sorregge questo accordo, infatti, è stato lungamente discusso nel corso di numerosi incontri al Ministero, dove il sottosegretario Fausta Bergamotto insieme alla Regione Veneto ha fin da subito garantito l’impegno delle istituzioni».

Un percorso di rilancio, quello voluto dal governo Meloni per questa importante industria del territorio famosa nel mondo, che il Mimit continuerà comunque a monitorare; proprio per questo la cedente Ronal è stata invitata a favorire in ogni modo, anche nei prossimi mesi, lo sviluppo positivo del nuovo piano industriale di Callista, e a tal proposito è stato concordato di convocare in futuro la multinazionale per verificare l’andamento di questa importante operazione di salvataggio e rilancio industriale. «Ringrazio il Sindaco Brugnaro che a dicembre 2021 per primo ha lanciato il grido di allarme per la Speedline - commenta la consigliera metropolitana Deborah Onisto -. Ha dato la “scossa” a tutto il territorio, abbiamo dimostrato unità e compattezza a tutti i livelli, lavoratori, sindacati, Confindustria, dai sindaci e amministratori del territorio fino ai vescovi, coinvolgendo anche il singolo cittadino. Sono stati 20 mesi di trattative, discussioni, tensioni, ma alla fine il risultato è arrivato. Ora come istituzioni continueremo a vigilare e seguire questa “rinascita” di Speedline, chiedendo anche il coinvolgimento di Invitalia».