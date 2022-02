Ok all'integrativo dei comunali a Mira

Sottoscritto il contratto integrativo dei comunali a Mira. Il Comune, la delegazione per le trattative e le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno raggiunto l'intesa al termine di un lavoro di confronto. «Preserviamo il trattamento economico variabile del personale, valorizzando l’impegno e il merito. Positivo il lavoro con i sindacati, che ringrazio», commenta il vicesindaco e assessore alle Risorse umane Gabriele Bolzoni. Novità sul fronte delle assunzioni. «Sono state 16 quelle fatte nel 2021, a gennaio altre 7 e 8 previste quest'anno - continua il vicesindaco -, 3 tecnici, 2 vigili urbani, 2 amministrativi e un assistente sociale. Pronti anche i bandi di due nuovi concorsi, uno per istruttore amministrativo e uno per istruttore tecnico».

«Tra gli aspetti qualificanti del nuovo contratto – spiega Bolzoni – va segnalato l’incremento delle risorse di "parte stabile” e di “parte variabile” al fine di incrementare le risorse per riconoscere il notevole impegno di tutto il personale durante il periodo della pandemia». Nell’intesa è stata confermata la disciplina per le cosiddette “progressioni economiche di categoria”, che tende a valorizzare, tra il personale con la maggiore esperienza professionale, quello più meritevole con un incremento del budget complessivamente a disposizione per l’anno 2021. Le parti hanno già programmato altri incontri per concludere il confronto sui temi rimasti in sospeso, e aprire la contrattazione 2022-2024. «L’obiettivo dell’amministrazione ? sottolinea Bolzoni ? rimane quello di preservare il livello del trattamento economico accessorio del personale comunale, senza sacrificare gli strumenti di incentivazione della produttività e di valorizzazione del merito. Ci siamo riusciti».