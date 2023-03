Fit Cisl Veneto, raggiunta intesa con Actv per l'integrazione delle indennità durante le ferie

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Raggiunta l’intesa legale con Actv Spa per la richiesta d’integrazione delle indennità pagate nei periodi di ferie. La trattativa è stata condotta dalla Fit Cisl Veneto, in collaborazione della Ust Cisl di Venezia con il suo ufficio vertenze, e la consulenza dell’avvocato Cosimo Damiano Cisternino del network nazionale di LegaliLavoro.

Si tratta di un diritto alla sostanziale parificazione fra indennità goduta durante le ferie e la retribuzione che sarebbe stata percepita nello stesso periodo, riconosciuto dapprima dalla giurisprudenza comunitaria e poi dai giudici nazionali. La cosiddetta “intesa stragiudiziale” prevede l’estensione al periodo precedente al 30 giugno 2022 dell’accordo nel contratto nazionale già raggiunto il 10 maggio sempre del 2022, che ha disposto un’integrazione di 8 euro lordi per ogni giornata di ferie, pari a 200 euro circa l’anno.

Si parla d’importi che variano fra 1.600 euro e 1.650 euro lordi, a seconda dell’anzianità e del livello di inquadramento. Quindi, permettono un recupero degli arretrati per un periodo superiore alla prescrizione quinquennale. Considerata anche l’incertezza nei tempi e del risultato davanti ai tre gradi giudizio di un tribunale, l’accordo ha trovato fra i lavoratori un consenso molto vasto: in neanche una settimana, sono stati formalizzati già oltre 500 verbali d’accordo in sede sindacale e nuove giornate sono state fissate per consentire ad altre centinaia di interessati di aderire all’intesa. «Come sempre - spiega il segretario regionale della Fit Cisl, Marino De Terlizzi - il nostro sindacato va alla sostanza dei problemi per risolverli e non facendo sconti alle aziende. Siamo soddisfatti che i dipendenti abbiano compreso il lavoro fatto, come dimostrano le centinaia di persone che ci hanno dato la loro fiducia».