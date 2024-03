Fondazione Cini, 150 mila euro dalla Regione

La Regione Veneto ha comunicato, tramite il suo assessore alla cultura Cristiano Corazzari, di aver stanziato 150.000 euro per contribuire al fitto calendario di attività della Fondazione Giorgio Cini. Un calendario che prevede giornate di studio, iniziative espositive come la mostra su Eleonora Duse nel centenario della sua morte, attività editoriali, organizzazione di convegni e di seminari, attività musicali e concertistiche e l’importante opera di catalogazione e digitalizzazione del suo ampio patrimonio documentale. La regione è tra i membri del Consiglio generale che regge la Fondazione.

«Nel suo 73esimo anniversario, la Fondazione Cini gode di fama e prestigio internazionali per la qualità delle sue attività ed è diventata un Centro Studi frequentato da studiosi di tutto il mondo, nonché luogo di dibattito su questioni contemporanee» ha spiegato l'assessore Corazzari, annunciando lo stanziamento, ai sensi dell’accordo di collaborazione firmato nel novembre 2021 “Collaborazione istituzionale con la Fondazione Cini nella ricorrenza dei settant'anni dalla sua istituzione e dei milleseicento anni dalla fondazione di Venezia”. Le attività coinvolgono a vario titolo all’interno della fondazione stessa, l’Istituto di Storia dell’arte, l'Istituto per la Storia della società e dello stato veneziano, l’Istituto per la musica, l'Istituto italiano Antonio Vivaldi, l'Istituto interculturale di studi musicali comparati, l'Istituto per il teatro e il melodramma, i seminari di musica antica Egida Sartori e Laura Alvini, il Centro studi di civiltà e spiritualità comparate e il Centro ARCHiVe.

«Il fatto che la Regione del Veneto sia vicina e sostenga un’istituzione culturale così prestigiosa e rinomata come la Fondazione Cini, si aggiunge strategicamente agli altri strumenti che da tempo la Regione ha messo in campo per contribuire alla promozione della cultura, alla valorizzazione dell’immenso patrimonio artistico, allo sviluppo economico, allo scambio internazionale e al benessere dei cittadini» ha concluso l’assessore Corazzari.