Il 25 marzo 421 nasceva (forse) Venezia. Oggi sono 1600 anni

Sulla nascita di Venezia c'è un grosso punto interrogativo. La tradizione ha cristallizzato il 25 marzo 421 come giorno ufficiale della fondazione, affidandosi a quanto scritto nel Chronicon Altinate dell'XI secolo, una raccolta di documenti e leggende sull'emergere della città storica e sull'origine dei veneziani. Non si tratta di una cronaca e non ha un valore storiografico assoluto, ma è comunque la fonte sulla base della quale si è deciso di fissare convenzionalmente una data di riferimento. Quella data che oggi ci permette di festeggiare i 1600 anni della città lagunare.

Il programma di celebrazioni del 25 marzo

Sarà un giorno di festa atipico: l'epidemia impedisce grandi festeggiamenti, ma il programma delle iniziative si protrarrà fino all'anno prossimo, e parte, come giusto che sia, oggi. Si comincia alle 11 all'interno della Basilica di San Marco: in concomitanza con la solennità dell'Annunciazione, il patriarca Francesco Moraglia celebra la Santa Messa, che per evitare assembramenti è trasmessa in diretta televisiva e in streaming sui social network. Alle 16, invece, tutto il Patriarcato di Venezia ricorda la fondazione della Città. Per questo motivo tutti i parroci sono stati invitati a suonare le campane a distesa alle 16 del suddetto per celebrare così i 1600 anni di Venezia. Alle 18.30 è invece la Rai a tributare un omaggio mandando in onda su Rai 2 un suggestivo speciale dedicato a Venezia con il quale, attraverso immagini e musica, racconta la Fondazione con uno sguardo al futuro.

Il messaggio del governatore Zaia

«Non sono molte le comunità umane, prima ancora che territoriali, che affondano le radici in una storia ed in una tradizione così lunga e significativa, plasmata storicamente dalla Repubblica Veneta. - scrive il presidente della Regione Luca Zaia - La stessa pandemia che da oltre un anno stiamo attraversando, ha sottolineato come molte intuizioni operative potessero derivare dalla gestione di antiche epidemie come, ad esempio, le terribili pestilenze che sconvolsero l’Europa nel ‘300, ‘500 e ‘600 che Venezia affrontò in modo responsabile e, per l’epoca, avveniristico. Ma un anniversario così importante ci impone la domanda sul suo reale significato e sul suo valore riferito ai giorni di oggi. Celebrare i 1600 anni di Venezia soltanto per commemorare un passato glorioso ma senza attribuirgli alcuna prospettiva per il futuro, significa scegliere di relegare la nostra identità veneta in una sorta di "riserva indiana" dove ritrovare sempre i nostri valori ma slegati dalla vita che ogni giorno i cittadini del Veneto conducono.

«L’anniversario della fondazione di Venezia - conclude il governatore - ci dà occasione di guardare alla nostra vita di popolo, trovando nelle vicende passate la certezza che anche da questa triste pandemia ne usciremo. L’autonomia tornerà ad essere l’obiettivo primario. Un appuntamento con la storia per il nostro futuro e per quello di tutto il Paese».