La Fondazione di Venezia pubblica il nuovo Bando Cultura rivolto a enti e associazioni | VIDEO

Previsto anche uno specifico supporto per l’avvio di campagne di crowdfunding. La scadenza per la presentazione delle richieste è domenica 30 aprile 2023

250mila euro per supportare la realizzazione di progetti culturali innovativi nell’ambito della creatività artistica, con un’attenzione particolare alle iniziative capaci di favorire l’avvicinamento dei giovani e delle fasce fragili della popolazione alla produzione e alla fruizione dell’arte in tutte le sue declinazioni, all’interno della città metropolitana: è quanto si propone di fare il nuovo “Bando Cultura” promosso dalla Fondazione di Venezia per il 2023, la cui scadenza è fissata al 30 aprile 2023.

Il bando

Il bando, pubblicato da oggi sul sito della Fondazione di Venezia, si rivolge agli enti, alle associazioni e alle fondazioni senza scopo di lucro, con sede legale all’interno della Città Metropolitana di Venezia. Le attività e le iniziative proposte nei progetti dovranno essere realizzate nel territorio dell’area metropolitana di Venezia.

A questo si associa l’azione delle Fondazioni di Comunità – Clodiense, Riviera Miranese, Santo Stefano e Terra d’Acqua – che, grazie al contributo di ulteriori 80mila euro della Fondazione di Venezia, adotteranno nelle prossime settimane iniziative omologhe su ciascuna area territoriale di riferimento, ampliando in questo modo le possibilità di accesso alle erogazioni da parte dei soggetti interessati.

L’oggetto delle richieste dovrà essere la progettazione e l’esecuzione di progetti artistici e culturali finalizzati alla valorizzazione della creatività artistica. Lo spettro delle discipline è il più vasto: pittura, scultura, fotografia, letteratura, cinema, video arte, teatro, musica, danza, balletto, arti performative e qualsiasi altra forma di arte applicata. Saranno considerati coerenti con le finalità del bando anche i progetti che hanno come obiettivo l’organizzazione di residenze d’artista finalizzate alla realizzazione di opere e produzioni artistiche, i festival d’arte performativa e i concorsi artistici e letterari. Chi proporrà l’iniziativa dovrà garantire un co-finanziamento di importo pari almeno al 35 per cento del costo complessivo del progetto. Oltre al soggetto proponente, sono ammessi anche altri soggetti co-finanziatori.

Indipendentemente dal costo complessivo dell’iniziativa, il contributo messo a disposizione dalla Fondazione di Venezia ai progetti approvati sarà compreso fra un minimo di 3mila e un massimo di 15mila euro. L’accoglimento delle proposte sarà ad insindacabile giudizio della Fondazione attraverso una specifica Commissione di valutazione.

Il crowdfunding

Il “bando Cultura” 2023 prevede un’ulteriore opportunità dedicata al crowdfunding: attraverso la Rete del Dono, il partner specializzato individuato dalla Fondazione di Venezia per questa specifica declinazione, sarà infatti garantito a cinque progetti ritenuti particolarmente meritevoli un servizio di formazione ed accompagnamento che prevede anche l’utilizzo di una piattaforma online per la realizzazione di campagne di crowdfunding dedicate. A ciascuno di questi progetti la Fondazione riconoscerà inoltre un ulteriore contributo di importo massimo pari a 5mila euro, proporzionato al successo dell'iniziativa.

«Il Bando Cultura elaborato per il 2023 – ha sottolineato Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia, nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto – conferma la nostra attenzione verso la fitta rete di enti, associazioni e fondazioni che contribuiscono con la loro azione ad animare la vita culturale della città con un’offerta di qualità, ricca nella diversità dei linguaggi e delle forme espressive, nella pluralità dei pubblici che sa coinvolgere. Si tratta di un investimento strategico nell’ambito della nostra attività, e di un’azione molto concreta attraverso la quale la Fondazione interpreta la propria missione a favore della città e delle sue comunità».

Termini

Le richieste dovranno essere presentate tra il 3 marzo e il 30 aprile 2023. A conclusione della procedura di selezione dei progetti, prevista entro il mese di maggio, sarà data comunicazione di assegnazione del contributo e di selezione per il servizio di affiancamento e supporto al crowdfunding. L’elenco degli assegnatari sarà anche successivamente pubblicato sul sito della Fondazione di Venezia.

Per i progetti selezionati è previsto un periodo di 18 mesi per la loro realizzazione, segmento entro il quale dovrà essere pianificato l’utilizzo del contributo.

Le richieste di partecipazione al bando dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando il modulo specifico, che può essere scaricato online. Il modulo correttamente compilato andrà quindi inviato esclusivamente a mezzo PEC all’email produzione@pec.fondazionedivenezia.org, insieme alla documentazione richiesta.