Nasce la Fondazione "Le stanze della fotografia": presto una nuova mostra con concorso

In seguito all'inaugurazione del nuovo spazio espositivo "Le stanze della fotografia" all'isola di San Giorgio Maggiore, avvenuta a marzo scorso, Marsilio Arte ha costituito una nuova Fondazione con lo scopo di promuovere la cultura e l’arte della fotografia. L'ente è nato il 18 settembre 2023 con il contributo, in qualità di promotore, della Fondazione di Venezia. Presidente della Fondazione è Luca De Michelis, amministratore delegato di Marsilio Editori e Marsilio Arte, vicepresidente Giovanni Dell’Olivo, direttore generale della Fondazione di Venezia, e consigliera Emanuela Bassetti, presidente di Marsilio Arte.

Come ricorda lo statuto, lo scopo della Fondazione consiste nel formare, promuovere e diffondere espressioni della cultura e dell’arte fotografica attraverso attività collegate al progetto de Le stanze della fotografia. Con questa iniziativa, spiega il presidente De Michelis, «potremo ampliare l’offerta culturale nel settore, diventando un punto di riferimento e puntando soprattutto a coinvolgere le giovani generazioni». Per Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia, l'operazione «conferma il nostro impegno a favore della promozione dei giovani talenti e della loro capacità di visione creativa e di progettazione».

La prima iniziativa della Fondazione è una open call rivolta a fotografi under 30 che potranno esporre i loro scatti nell’atrio de Le stanze della fotografia in occasione della mostra Helmut Newton. Legacy, in programma il 27 marzo 2024 nello spazio dell’isola di San Giorgio. La partecipazione è gratuita e prevede che ciascun partecipante realizzi tre fotografie che formino un racconto ispirato alla frase di Helmut Newton: «Il mio lavoro come fotografo è quello di sedurre, divertire e intrattenere». La giuria è costituita da Matthias Harder, direttore della Fondazione Helmut Newton, da Denis Curti, direttore artistico de Le stanze della fotografia, da Francesca Malgara, direttrice artistica di Mia Photo Fair e dal celebre fotografo Maurizio Galimberti. La scadenza della open call è il 29 febbraio 2024, i dettagli nel sito www.lestanzedellafotografia.it.

Le iniziative

Aperte lo scorso marzo con le esposizioni di Ugo Mulas e Alessandra Chemollo, le stanze della fotografie ospitano ora L’orizzonte degli eventi con il lavoro di Paolo Pellegrin (fino al 7 gennaio 2024) e I tarocchi di Pino Settanni (fino al 26 novembre 2023).



Un'anticipazione del programma del 2024 è rappresentato da alcuni appuntamenti previsti nelle prossime settimane. In occasione della Festa della Salute del 21 novembre, le stanze saranno aperte da sabato 18 a martedì 21 al prezzo ridotto di 6 euro per tutti i nati o residenti della città metropolitana. Sarà l’occasione per entrare nel cuore di una mostra, realizzata in collaborazione con Magnum Photos e curata da Denis Curti e Annalisa D’Angelo, che racchiude oltre 300 scatti del fotoreporter Pellegrin, uno dei più grandi nomi a livello internazionale.

Autore di reportage nei luoghi più remoti del pianeta e testimone dei conflitti della contemporaneità, Pellegrin sarà al centro della visita guidata del 20 novembre alle 17, condotta dal curatore in persona Denis Curti. Per chi invece volesse approfondire il ruolo della fotografia oggi, il 28 novembre alle 18 è in programma la Lectio Magistralis Gli occhi del mondo con Denis Curti. Elliott Erwitt sosteneva che «il punto fondamentale è scattare la foto in modo che poi non ci sia bisogno di spiegarla con le parole», ma come si realizza lo scatto immortale? Di questo parlerà Curti in un entusiasmante percorso attraverso le fotografie diventate icone e molti aneddoti sconosciuti.

Per quanto riguarda le attività didattiche sono previsti due laboratori a cura dell’associazione BarchettaBlu. Sabato 18 novembre, alle 17, Silvia Picchi (storica dell’arte, art counselor e formatrice staff Dentro l’Arte di BarchettaBlu) propone «un’esperienza attiva tra gli scatti di Paolo Pellegrin per interrogarsi sul fragore della natura e per conoscere il coraggio della documentazione fotogiornalistica». Sabato 25 novembre, alle 15, Pichi proporrà invece un percorso alla scoperta dei Tarocchi nel laboratorio L'antico consultar.