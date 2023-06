Fondazione Musei Civici di Venezia: pubblicato il bando di gara per i servizi museali

Fondazione Musei Civici di Venezia ha pubblicato il bando di gara relativo ai Servizi Museali integrati per la scelta di un partner che si occupi della sorveglianza, accoglienza e ricezione del pubblico, biglietteria, biblioteche, vigilanza armata. L’assegnazione della gara avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo e avrà una durata di quattro anni. Si tratta di un unico bando, ma diviso in due macro-servizi (accoglienza e vigilanza armata), una soluzione che risponde anche alla necessità di creare un coordinamento tra gli operatori museali e quelli di vigilanza identificando un unico interlocutore per la Fondazione e assicurando l’ottimizzazione del servizio sia di giorno che di notte.



L'importo annuale a base d'asta supera i 14 milioni di euro, sui quali verrà poi fatta un'offerta di percentuale di ribasso. La valutazione dell’offerta darà maggiore risalto alla proposta tecnica sulla base di un dettagliato disciplinare di gara e terrà conto delle modalità di organizzazione del servizio, la tipologia di strumentazione messa a disposizione per l'assistenza al pubblico e i canali di vendita on site e online, i sistemi di report e tutto quanto necessario per poter assicurare un servizio di qualità all’altezza del sistema museale civico, sia in centro storico e isole che in terraferma. Particolare attenzione verrà posta anche all’offerta che meglio saprà valorizzare le professionalità che già oggi operano nei diversi settori, che rappresentano un’eccellenza, e che opportunamente coadiuvate, potranno migliorare ulteriormente.



«Si tratta di un bando di gara importantissimo per Fondazione Musei Civici e per tutta la città, strutturato per assicurare qualità del servizio e flessibilità rispetto alle esigenze variegate di un sistema museale così ampio e diversificato come il nostro - ha commentato la presidente, Mariacristina Gribaudi -. Sono certa che giungeranno proposte all’altezza dei nostri musei assicurando la migliore accoglienza agli oltre due milioni di visitatori che ogni anno scelgono di visitare le nostre collezioni. Le dotazioni tecniche e tecnologiche che abbiamo richiesto saranno determinanti e ancora di più lo saranno le professionalità coinvolte che rappresentano uno dei migliori biglietti da visita per i nostri musei e per la città così come assicurato in questi ultimi anni».