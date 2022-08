Nidi e materne, in arrivo 17 milioni per il Veneziano

Asili nido e scuole infanzia. Nel territorio della Città metropolitana di Venezia arriveranno oltre 17 milioni di euro per gli asili che andranno a finanziare i progetti di 12 Comuni. Lo annuncia la deputata di Italia Viva, Sara Moretto. «Investimento storico che mette un altro tassello al Family Act», e riguarda la pubblicazione delle graduatorie degli avvisi pubblici relativi ai progetti su asili nido e scuole dell’infanzia, che verranno finanziati con le risorse europee per oltre 3 miliardi di euro.

È stato anche disposto anche lo scorrimento delle graduatorie dell’avviso pubblico del 2021, anticipa Moretto, che porterà nel veneziano altri 3,5 milioni di euro per i progetti di altri 6 Comuni. «Un progetto concreto di sostegno alla famiglia fortemente voluto da Italia Viva e dal ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, che garantirà più servizi a chi ha bambini piccoli e quindi la possibilità per le donne di gestire al meglio i tempi casa-lavoro, eliminando quegli ostacoli che impediscono una vera parità di genere anche in ambito occupazionale. Italia Viva e Azione intendo proseguire su questa strada nella convinzione che la politica debba occuparsi con urgenza di famiglie e giovani, il futuro del nostro Paese», aggiunge la deputata.