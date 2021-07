A Jesolo 2,5 milioni di euro per riqualificare l'ex ragioneria

La proposta del Comune di Jesolo è stata ammessa nel Programma nazionale della qualità dell’abitare promosso dal ministero per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, alimentato dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr): la città si aggiudica 2,5 milioni di euro parte del fondo complessivo di 3,2 miliardi di euro finanziato dall’Unione Europea, per la riqualificazione della sede dell’ex ragioneria di via Petrarca, alle spalle della biblioteca civica.

L’intenzione dell’amministrazione è di trasformare l’immobile in sede del museo archeologico dedicato alle “Antiche Mura” in modo da dare una collocazione definitiva alla parte più consistente dei reperti in possesso dell’ente e promuovere la conoscenza e la valorizzazione della storia antica della città. I nuovi spazi potranno ospitare anche una foresteria e una sala polifunzionale, utile per l’organizzazione di convegni e appuntamenti culturali, ampliando così l’offerta di servizi ai cittadini.

«Abbiamo ottenuto uno straordinario risultato che ci permette di attingere ad importanti risorse europee e statali per realizzare un’opera che Jesolo attende e su cui si è discusso per anni. Riuscire a finanziare un intervento di questo tipo senza impegnare risorse dell’ente ci consente di avere più margine per sostenere altre iniziative e progetti a beneficio del territorio e della comunità - dichiara il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. Finalmente possiamo promuovere il recupero e la riqualificazione di un’area da tempo in stato di degrado che migliorerà sensibilmente la fruibilità del centro storico, aumentando anche l’attenzione verso il turismo culturale, filone su cui ci siamo impegnati da qualche tempo». L’amministrazione procederà ora alla selezione di studi di architettura e progettazione per l’affidamento del progetto di recupero. «L’ex ragioneria diventerà un’altra casa comune a disposizione della collettività e sulla cui riqualificazione abbiamo lavorato a lungo», conclude assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Rugolotto.