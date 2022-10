Fondo di sostegno all'affitto, ora si possono presentare le domande

Bando per accedere al fondo di sostegno all'affitto: da oggi, lunedì 3 ottobre, possono essere presentate da lunedì 3 ottobre L’ assessorato alla Coesione Sociale del Comune di Venezia informa che è stato aperto il portale per far richiesta del Fondo Sostegno all’Affitto (Fsa), al fine di agevolare il pagamento dei canoni di locazione riferiti all’anno 2021, sugli alloggi per i quali è stato stipulato un contratto di locazione, a titolo di residenza principale o esclusiva. Per partecipare è necessario essere residenti nel Comune di Venezia, avere un contratto di locazione regolarmente registrato e un Isee non superiore a 20 mila euro, per richiedere il contributo 2022, oppure non superiore a 35 mila euro per richiedere il contributo Fsa Covid, rivolto a coloro che hanno subito un abbassamento della propria situazione economica, a causa dell’emergenza Covid19, rilevabile dalla dichiarazione Isee 2021.

Le autocertificazioni si mandano on-line avendo cura di tenere a portata di mano il contratto di locazione registrato, i bollettini dei canoni d’affitto, i bollettini relativi alle spese condominiali o alle spese di riscaldamento domestico relative all’anno 2021; permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo se cittadino straniero. Le domande potranno essere presentate dal 3 ottobre all'8 novembre, esclusivamente in modalità telematica collegandosi all’indirizzo: https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa22/index.html È possibile contattare i numeri: 0412749532 – 0412749592 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13), o inviare una mail: info.famiglia@comune.venezia.it