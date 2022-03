A Forte Gazzera l'iniziativa “1600 anni di storia, tradizioni, emozioni”

Una giornata dedicata alle tradizioni, con rievocazioni storiche, parate musicali e simulazioni di combattimento con sciabole e spade per raccontare la storia di Venezia nel corso dei secoli.

Quest’oggi a Forte Gazzera si è svolta l’iniziativa “1600 anni di storia, tradizioni, emozioni”, a cui hanno partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, gli assessori Sebastiano Costalonga ed Elisabetta Pesce. Dalle 10 di questa mattina e fino alle ore 17 saranno in programma visite guidate attraverso tutto il Forte, nel quale gruppi di rievocazione storica faranno rivivere le tradizioni di Venezia. «Ho voluto portare mio figlio a conoscere un po' di storia, in modo piacevole» ha dichiarato l’assessore Costalonga. «Trovo che soprattutto in un momento come questo, i giovani debbano conoscere la storia, i drammi, gli orrori che sono stati commessi così da cercare di non ripeterli. Visitare le stanze fortificate fa pensare alle difficoltà che stanno affrontando gli adolescenti ucraini in questo periodo. Ringrazio quindi il comitato Forte Gazzera e tutti quelli che, come loro, si dedicano a fare conoscere la storia in modo leggero, ma educativo». «Una grande e fedele rievocazione storica, organizzata dal omitato del Forte Gazzera in occasione del compleanno di Venezia» ha aggiunto l’assessore Pesce. «Più di 190 rievocatori storici hanno dato vita al Forte, permettendo ai visitatori di vedere con i propri occhi la storia della Repubblica veneziana nelle diverse fasi storiche. Un grazie a tutti i partecipanti e in particolare a Mauro Guidolin che in questa domenica di sole ci ha dato un importante squarcio di storia e tradizioni di Venezia Serenissima».