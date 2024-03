Kickit, a Forte Marghera una giornata all’insegna della street culture

Nella giornata di domenica 24 marzo Forte Marghera, a Mestre, ospita Kickit, evento itinerante di street culture che ha toccato le principali città italiane. Il format include contest, dimostrazioni di skateboard e bmx, basket 3vs3, graffiti e molto altro. Organizzato da Kickit Italia e inserito nel palinsesto "Le Città in festa" del Comune di Venezia, ha visto la partecipazione di collezionisti di scarpe in edizione limitata, provenienti da tutta Italia ed Europa, designer, brand emergenti e artisti-graffitisti, portando negli spazi del Forte l'essenza del mondo street.

A prendere parte all’evento, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, l’assessore alla promozione del territorio Paola Mar. Presente anche Stefano Mondini, presidente della Fondazione Forte Marghera e Luisa Rampazzo, vicepresidente della Municipalità di Chirignago Zelarino. «Una prima edizione che possiamo definire un successo, vista la presenza di tanti giovani sia in veste di ospiti che di imprenditori», commenta l'assessore Mar. «Ho visto tanta voglia di stare insieme e soprattuttto idee originali. Ringraziamo gli organizzatori e la Fondazione Forte Marghera per aver dato questa opportunità alla città».

Durante la giornata si sono svolti vari talk dedicati a moda e cultura street. Inoltre un mercatino con articoli per collezionisti, workshop sul tema dell’up-cycling (trasformazione di capi di abbigliamento di seconda mano) e sulla personalizzazione di tavole da skate, sneakers e palloni da basket.