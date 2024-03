Franco Basaglia, un francobollo per i cent'anni dalla nascita

Cadono oggi, 11 marzo, i cent'anni dalla nascita di Franco Basaglia, uno dei più grandi scienziati del Novecento, psichiatra rivoluzionario e padre della legge 180/1978 (che da lui prese il nome): la norma che impose la chiusura dei manicomi e regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio, istituendo i servizi di igiene mentale pubblici.

Basaglia nacque a Venezia l'11 marzo 1924, e visse a lungo a San Polo. Nel 1971 diventa direttore dell'ospedale psichiatrico di Trieste, luogo in cui, mettendo a frutto studi e ricerche pregresse, riesce a realizzare un'alternativa al manicomio, che sarà d'avanguardia mondiale: i servizi di salute mentale nel territorio.

Sempre a Venezia morirà, il 19 agosto 1980, per un male improvviso emerso nella primavera di quell'anno. Basaglia è sepolto nel cimitero di San Michele nella laguna di Venezia.

Dal 6 settembre scorso l’Archivio Franco e Franca Basaglia ha trovato una nuova sede all’interno dell’Istituto Veneto di scienze, lettere e arti a campo Santo Stefano, sestiere San Marco.

Le celebrazioni

Oggi Poste Italiane e l'Istituto poligrafico dello Stato hanno svelato il francobollo dedicato allo psichiatra, in conferenza stampa all'Asl 1 di Roma (Basaglia ha lavorato gli ultimi anni per la Regione Lazio). Il commissario straordinario Giuseppe Quintavalle, psichiatra alla guida della Asl Roma 1, ne ha parlato come di un «visionario e innovatore, che ha cambiato la gestione dei pazienti affetti patologie psichiatriche e ancora oggi è per tutti un riferimento importantissimo. La rivoluzione basagliana è proprio questo: cure di prossimità negli stessi luoghi del contesto comunitario».

In questi giorni intorno al centenario le iniziative in programma partono da Trieste, tra eventi, dibattiti, tavole rotonde, promossi in vari luoghi della città: dal Circolo della stampa al Teatro Miela, dall'ex Opp San Giovanni alla Casa circondariale Ernesto Mari.