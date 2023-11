Franco Polato confermato presidente del Silb

Franco Polato, jesolano, è stato rieletto presidente del Silm, il sindacato interprovinciale dei locali da ballo. Per il prossimo quinquennio sarà affiancato dal vicepresidente, socio di Confcommercio Mestre, Andrea Bacciolo.

«Continuerà l’impegno del Silb per rendere i nostri locali sempre più accoglienti, in sicurezza e garantendo qualità e creatività – commenta Polato –. Per questo desideriamo incontrare al più presto i nuovi questori di Venezia e di Rovigo per continuare il confronto sempre positivo con le forze dell’ordine». Per Silb Confcommercio Interprovinciale rimane fondamentale non abbassare la guardia sulla proliferazione delle manifestazioni abusive che, complici anche i social, continuano a crescere tra le località del veneziano e del rodigino. «Vogliamo garantire ai nostri clienti tranquillità e sano divertimento, sia nel locale, sia nelle vie adiacenti: per questo ribadiamo la possibilità di poter allontanare quei personaggi ben noti anche alle forze dell’ordine che entrando possono turbare una tranquilla serata di divertimento», sottolinea Polato.

«Per quanto ci riguarda - conclude Polato - continuerà il nostro impegno insieme alle forze dell’ordine e al mondo dell’associazionismo per diffondere tra i giovani la cultura della legalità, della guida sicura, del divertimento sano e consapevole, anche nel consumo di alcolici», attività che proprio nel corso di quest'anno ha visto il Silb veneziano e rodigino, insieme al nazionale, conseguire importanti risultati e apprezzamento da parte di giovani, famiglie e pubblica sicurezza.