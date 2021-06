L'Italia riparte, Venezia ti aspetta: un nuovo francobollo dedicato a 6 città italiane

C'è anche Venezia tra le città scelte dal ministero dello Sviluppo economico per l'emissione (oggi, 30 giugno) di sei francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “Il patrimonio naturale e paesaggistico”, al valore di 1,10 euro. Le altre città sono Roma, Milano, Firenze, Napoli e Palermo. Sul francobollo dedicato a Venezia è riprodotta un’immagine di piazzetta San Marco con il Palazzo Ducale, le procuratie nuove, la biblioteca marciana e le due colonne di San Marco e di San Todaro. Sullo sfondo s’intravede il profilo dell’abbazia di San Giorgio Maggiore. Le emissioni sono disponibili allo spazio filatelia di Venezia a San Marco, in calle larga de L’Ascension.

Le informazioni

Ad annunciarlo è Poste Italiane, che ha comunicato una serie di dettagli. La tiratura complessiva è di 2 milioni e 70mila francobolli, di cui: 200mila esemplari per ciascun francobollo in fogli da ventotto, pari a un milione e duecentomila francobolli; 100mila per ciascun francobollo in minifogli da dieci, pari a 600mila francobolli; 45mila foglietti composti da sei francobolli diversi, pari a 270mila francobolli. I francobolli sono stampati dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato spa, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. I bozzettisti sono Giustina Milite per il francobollo dedicato a Roma, Claudia Giusto per quelli dedicati a Milano e Napoli, Fabio Abbati per il francobollo dedicato a Firenze, Tiziana Trinca per quello di Venezia e Matias Hermo per quello di Palermo.

Le altre città

Ciascuna vignetta riproduce una veduta della città rappresentata: per Roma uno scorcio di piazza di Spagna con la fontana della Barcaccia in primo piano, la scalinata di Trinità dei Monti e la chiesa della Santissima Trinità dei Monti sullo sfondo; per Milano, il Duomo affiancato dalla Galleria Vittorio Emanuele II ed i Portici Settentrionali; per Firenze la facciata della Basilica di Santa Croce sull’omonima piazza; per Napoli, piazza del Plebiscito con il Palazzo Reale; il Palazzo Salerno e la statua equestre di Carlo III di Borbone; per Palermo piazza Vigliena, nota anche come piazza Quattro Canti, con il palazzo Guggino Chiaromonte-Bordonaro ed il Palazzo di Napoli. Completano i francobolli lo slogan comune “L'Italia riparte", seguito dalla scritta "Venezia ti aspetta", "Roma ti aspetta", eccetera; la scritta “Italia" e l’indicazione tariffaria “B”.

Gli annulli il primo giorno di emissione saranno disponibili presso lo Spazio Filatelia di Roma, Firenze, Venezia, Milano, Napoli e presso l’ufficio postale di Palermo Centro. I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico, gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma1, Torino, Trieste, Venezia Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione sono state realizzate sei cartelle filateliche, una per ogni emissione, in formato A4 a tre ante, contenti il francobollo singolo, la quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15 euro ciascuna.