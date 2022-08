Torna lo spettacolo dell'Air Show, anche in diretta tv

Dopo due anni di attesa, nelle prossime ore l'Air Show torna a dare spettacolo sopra il litorale di Jesolo. L'evento, nato nel 1996 e arrivato alla 24^ edizione, si svolge nel fine settimana del 27 e 28 agosto. Sabato, dalle 15.15 alle 18.30, sono in programma le prove aeree, mentre l'evento vero e proprio sarà domenica, dalle 15.00 alle 19.00. Occhi puntati al cielo, dunque, per il più grande spettacolo aereo sulla scena nazionale.

Grazie anche all’immancabile apporto dell’Aeronautica militare, in particolare modo con la presenza delle Frecce Tricolori, è garantita un'esibizione di altissimo livello, apprezzata non solo dagli appassionati, ma anche da famiglie e turisti. La manifestazione ufficiale è trasmessa anche in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 16, a cura di Rai Sport Telecronaca. I velivoli sono visibili lungo tutto il litorale, da piazza Marina a Piazza Manzoni, lo show center si trova sull'arenile di piazza Brescia.

Per l'occasione, la navigazione nello specchio acqueo marittimo interessato dalla manifestazione è regolata da un'ordinanza congiunta dell'Ufficio circondariale marittimo di Jesolo e dell'Unità politiche ambientali e demanio marittimo. A partire dalle ore 15 fino alle 19, nelle giornate di sabato e domenica, sono vietati l'accesso alla riva e la balneazione nel tratto di spiaggia tra piazza Manzoni e piazza Marina.

Il programma di volo