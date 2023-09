Le Frecce Tricolori sorvolano Venezia per celebrare i cento anni dell'Aeronautica Militare

Naso all’insù per tanti veneziani e turisti che poco dopo le 11 hanno seguito il passaggio delle Frecce

La scia delle Frecce Tricolori è ricomparsa questa mattina sul cielo di Venezia in occasione dell'iniziativa “AM ringrazia l’Italia" che celebra i cento anni dell'Aeronautica Nazionale.

È l'omaggio della Pattuglia Acrobatica che durante i trasferimenti per le manifestazioni aeree sta sorvolando su ogni capoluogo di regione con lo scopo di ringraziare tutti i cittadini italiani che hanno servito e supportato la Forza Armata in questi cento anni di storia. Naso all’insù per tanti veneziani e turisti che poco dopo le 11 hanno seguito il passaggio delle Frecce Tricolori e la tradizionale scia bianco, rosso e verde che ha colorato il bacino di San Marco dopo aver sorvolato sul Ponte di Rialto. «Grazie ragazzi, grazie Aeronautica italiana, siete un orgoglio nazionale», questo il messaggio di ringraziamento del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.