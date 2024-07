Fred Duignan | trascendere il caos

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Castello 925 presenta i dipinti del compianto artista newyorkese Frederick Duignan, curati da sua moglie, Sara Lynn Henry. Il lavoro di Duignan è noto non solo per la sua varietà di trame, lavaggi e tecniche, ma anche per le sue potenti immagini astratte. I dipinti in questa mostra rappresentano gli ultimi anni di lavoro dopo aver ricevuto la sua diagnosi. Secondo la curatrice, sua moglie Sara Lynn Henry, "(L'artista)... ha iniziato come attore nell'East Village, New York degli anni '80, quando l'arte è esplosa come diretta, indisciplinata, apparentemente ingenua, arrivando a questioni di processo personali e crude. e la realtà, accedendo all'inconscio così come alle intensità consce. Per il suo processo, Duignan ha assunto un ruolo collaborativo con la pittura stessa, permettendole di fluire, ingarbugliarsi, gocciolare, pozzanghera, considerandola un “animale, ardente con uno scopo... ignorando tutte le regole, senza paura", conferendo di conseguenza alle sue opere un'energia insistente."

Nato il 1 giugno 1952 a Jersey City, NJ, Fred Duignan ha frequentato la St. Mary's a Rutherford, NJ, poi ha studiato al St. Joseph's College di Rensselaer, Indiana; il duCret Center of Art, Plainfield, NJ; e ha conseguito una laurea in Belle Arti e un certificato di laurea presso l'Università della California, Santa Cruz. Negli anni ha lavorato come curatore d'arte contemporanea al Paterson Museum, critico d'arte, e sempre come maestro artista/poeta.

Castello 925 è una galleria multidisciplinare e senza scopo di lucro che funge da crogiolo per le arti visive, la letteratura e la cultura. Il fondatore Luca Caldironi ha immaginato uno spazio dedicato alla creatività, o meglio alla cre-attività. Castello 925 è una galleria dove espressioni sperimentali di ogni tipo si incontrano, collaborano, improvvisano, producono e costruiscono; un luogo dove presentare opere “finite” che sono state realizzate altrove, ma anche uno spazio dove prendono vita nuove idee e nuove collaborazioni.