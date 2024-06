«Anche qui c'è troppa frociaggine». L'intervento satirico davanti alla chiesa dei Tolentini

«Maria Vergine! Anche qui c'è troppa frociaggine». Sotto la scritta, nell'ordine: Freddie Mercury, Virginia Woolf, Frida Kahlo e Keith Haring. È il contenuto di una vignetta satirica realizzata da Orlando (così è conosciuto sui social), che dopo l'intervento di street art in occasione della vernice della Biennale 2024 - nell'occasione il soggetto era una caricatura di Matteo Salvini -, torna a "colpire" a Venezia, questa volta posizionando un manifesto davanti alla chiesa di San Nicola da Tolentino in campo dei Tolentini. «La scelta del complesso in questione - ci tiene a precisare l'artista - è totalmente casuale. È una scelta simbolica in rappresentanza del sistema ecclesiastico in generale».

L'iniziativa «divertente, ma che pone l'attenzione su un argomento che in realtà di divertente non ha nulla», spiega l'autore, prende spunto dal termine pronunciato da Papa Francesco lo scorso 20 maggio, in occasione di un incontro a porte chiuse con la Conferenza episcopale italiana. L'intervento «vuole essere una provocazione nei confronti della finta laicità del nostro Paese - specifica Orlando -. Semmai servissero prove di ciò, la presenza del Papa all'ultimo G7 svoltosi in Italia dovrebbe bastare».

Ciò di cui lo street artist vorrebbe si parlasse di più è «il fatto che la Chiesa operi secondo regole proprie, non allineate con i principi costituzionali né con le comuni norme etiche contemporanee. In merito alle recenti affermazioni del papa sull'omosessialità, ad esempio, trovo assurdo che ci si focalizzi più sul termine utilizzato che sulla discriminazione attuata».

In un periodo in cui si combatte per guadagnare sempre più diritti «cercando di formare una società sempre più inclusiva e aperta», prosegue l'artista, «c'è la Chiesa con la sua enorme influenza che rema al contrario. In tutta onestà - conclude - penso che non ci sia da stupirsi se stiamo avendo solo oggi in Italia una donna a capo del Governo per la prima volta... lo Sri Lanka ha raggiunto il risultato nel 1960».