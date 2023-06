Alla chiesa dei Tolentini l'addio al giornalista Tullio Cardona: «Un professionista eclettico»

Si è svolto questa mattina l'ultimo saluto al giornalista Tullio Cardona, storico collaboratore del Gazzettino, mancato improvvisamente nei giorni scorsiall’età di 67 anni. Al funerale, celebrato nella chiesa dei Tolentini, erano presenti anche il consigliere delegato alle Tradizioni, Giovanni Giusto, il presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano, Marco Borghi, in rappresentanza della comunità veneziana, i consiglieri comunali Cecilia Tonon ed Aldo Reato, rappresentanti dell’Ufficio comunale Regate, della società partecipata Vela e moltissimi colleghi con cui Cardona ha condiviso la passione per la professione giornalistica.

«Il fatto che così tante persone abbiano voluto essere presenti oggi - ha sottolineato padre Sergio durante la funzione - è una testimonianza concreta dell’amicizia e dell’affetto di cui era circondato. Tullio amava la sua città e grazie al suo lavoro ha saputo raccontare gli avvenimenti più significativi della realtà in cui viveva e i fatti che stavano accadendo». «Tullio Cardona ci mancherà moltissimo - le parole del consigliere Giusto - un professionista eclettico, scrittore, attore, regista, un grande conoscitore della sua città e delle tradizioni veneziane. Negli ultimi decenni ha raccontato attraverso i giornali, i libri, la sua voce, un mondo che tutti cerchiamo di sostenere, quello della voga in tutte le sue declinazioni e delle regate. Ogni domenica la passavamo insieme: io a sostenere, lui a raccontare gli eventi sull’acqua, non ultimo il Palio delle Antiche Repubbliche marinare. La città è ora più povera».