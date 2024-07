Redentore 2024: lo spettacolo dei fuochi d'artificio evocherà la magia del viaggio di Marco Polo

Sabato 20 luglio Venezia festeggia la “notte famosissima”, la festa del Redentore che, come da tradizione, culminerà con lo spettacolo pirotecnico che, quest'anno, sarà intitolato “Le luci di Marco Polo” e dedicato al grande viaggiatore veneziano nel 700° anniversario dalla sua morte.

40 minuti di fuochi d'artificio

Lo spettacolo, ideato da Parente Fireworks, evocherà la magia del viaggio di Marco Polo e le tappe della sua straordinaria impresa attraverso i colori dei fuochi – dal rosso delle spezie orientali all’oro di Venezia fino al verde delle pianure asiatiche e al blu del Mediteranno - che illumineranno il cielo e il Bacino di San Marco come se fosse una pagina del libro “Il Milione”. Circa quaranta minuti di fuochi d’artificio, dalle 23.30, trasformeranno il cielo di Venezia in un affresco di luci e colori, ripercorrendo le memorabili tappe del viaggio di Marco Polo, il leggendario viaggiatore veneziano che ha ispirato generazioni con le sue avventure e scoperte in terre lontane. Sarà quindi un tripudio di colori, che si concluderà in una cascata di fuochi color oro luccicante, simbolo delle ricchezze e delle meraviglie che Marco Polo portò con sé al suo ritorno.

La festa del Redentore: percorso galleggiante, regate ed eventi

Le celebrazioni avranno il via venerdì 19 luglio con la tradizionale apertura del ponte votivo da parte delle autorità civili e religiose. Il percorso galleggiante temporaneo, con i suoi 334 metri di lunghezza, lega saldamente Fondamenta delle Zattere e la Basilica del Cristo Redentore sull’isola della Giudecca, due estremità della città di Venezia solitamente divise dall’acqua della laguna. Anche l’edizione del 2024 prevede il ritorno dei fuochi diffusi ad Asseggiano, Malcontenta e Pellestrina (alle ore 23.30), mentre a Murano, Marghera e Gazzera ci saranno attività di intrattenimento e musica.

Al fine di garantire una distribuzione omogenea del pubblico nel rispetto delle misure di safety vigenti, come nelle precedenti edizioni è stato adottato il criterio della prenotazione delle postazioni sia in acqua che a terra con precedenza per i residenti. Domenica 21, infine, spazio alla dimensione sportiva. Nel canale della Giudecca, si terranno le tradizionali Regate del Redentore: alle ore 16 la regata dei giovanissimi su pupparini a 2 remi, alle 16.45 la regata su pupparini a 2 remi e alle 17.30 la regata su gondole a 2 remi. Le celebrazioni si concluderanno con la Santa Messa Votiva, alle ore 19, nella Chiesa del Redentore.