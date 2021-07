G20, Actv modifica il servizio di navigazione da mercoledì a domenica

In occasione del G20 dal 7 all'11 luglio verranno sospesi gli approdi di Arsenale, Bacini-Arsenale nord e Celestia. Inoltre, per garantire la regolarità del servizio e il percorso delle linee circolari, le linee 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 e 22 non effettueranno la fermata Ospedale, la quale, contrariamente a quanto diffuso a mezzo social nelle scorse ore, non viene sospesa ma servita da una navetta con frequenza 10 minuti. Viene infatti istituito un servizio navetta tra Fondamente Nove e Ospedale (e viceversa) con partenze da Fondamente Nove D dalle 06:05 alle 20:45 ai minuti 05-15-25-35-45-55 e da Ospedale dalle06:10 alle 20:50 ai minuti 00-10-20-30-40-50.

Il servizio di navigazione verrà conseguentemente modificato come segue:

• Linea 1 - non ferma a Arsenale in entrambe le direzioni

• Linea 4.1 - non ferma a Arsenale, Bacini-Arsenale Nord, Celestia, Ospedale e San Zaccaria B1 dalle ore 06:41 alle ore 20:01 | i transiti della linea 4.1 a Giardini Biennale, Sant’Elena, Certosa e San Pietro di Castello vengono anticipati di 3 minuti

• Linea 4.2 - non ferma a Arsenale, Bacini-Arsenale Nord e Celestia, Ospedale e San Zaccaria G dalle ore 06:33 alle ore 20:33 | i transiti della linea 4.2 a San Pietro di Castello, Certosa, Sant’Elena e Giardini Biennale vengono posticipati di 3 minuti

• Linea 5.1 - non ferma a Arsenale, Bacini-Arsenale Nord, Celestia e Ospedale | le partenze da Lido SME ed i transiti a San Pietro di Castello sono anticipati di 4 minuti

• Linea 5.2 - non ferma a Arsenale, Bacini-Arsenale Nord, Celestia e Ospedale | i transiti a San Pietro di Castello e gli arrivi a Lido SME sono posticipati di 4 minuti

• Linea 6 - viene effettuata la fermata straordinaria di San Zaccaria (D e G) in entrambe le direzioni

• Linea 22 - non ferma a Bacini - Arsenale Nord e Ospedale in entrambe le direzioni