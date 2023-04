Ulss 4, Gabriele Gasparini nuovo direttore dell’unità operativa complessa di Radiologia

Gabriele Gasparini, di Mestre, è il nuovo direttore dell’unità operativa complessa Radiologia dell’Ulss 4. La nomina è stata formalizzata in questi giorni dal direttore generale dell’Ulss 4 Mauro Filippi.

Laureato in Medicina e Chirurgia all’università di Padova, dove si è anche specializzato in Radiologia, Gasparini ha iniziato la carriera professionale all’azienda ospedaliera di Padova, poi ha lavorato come dirigente medico per 14 anni nella Radiologia all’ospedale di Dolo e per oltre 16 anni nella Neuroradiologia all’ospedale dell’Angelo di Mestre.

Gabriele Gasparini è inoltre presidente della Fondazione Ars Medica, braccio operativo culturale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Venezia che si occupa di attività di formazione e promuove attività di educazione sanitaria ai cittadini; è inoltre componente della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM) e dell’Associazione Italiana di Neuroradiologia (AINR). «Ringrazio la direzione generale per la fiducia che mi è stata data con l’attribuzione di questo incarico - commenta Gasparini -. Lavorerò per innalzare ulteriormente il livello di attività nelle radiologie ospedaliere di San Donà, Portogruaro e Jesolo, con l’obiettivo di uniformarle ed offrire il miglior servizio possibile alla popolazione».