La galleria d'arte che resiste e continua ad esporre nel centro storico veneziano | VIDEO

Un luogo di Venezia che resiste, nonostante tutto, a diffondere arte e bellezza: la Galleria Ravagnan, situata in pieno centro storico, è stata inaugurata nel 1967 da Luciano Ravagnan e oggi viene gestita dai figli Chiara e Carlo, i quali hanno aperto nel 2018 un’ulteriore sede della struttura a Dorsoduro.

È proprio Chiara a raccontarci come sta attraversando questo particolare momento storico: «Attualmente la situazione non è felice: avevamo in programma eventi ed esposizioni artistiche ma è stato tutto annullato».

Un periodo di difficoltà che, inevitabilmente, si ripercuote anche sulla condizione del centro storico veneziano, proprio dove si affaccia la galleria di Chiara: «Piazza San Marco ad oggi appare vuota e desolata. L'appello che rivolgo alle istituzioni è di aiutare i centri storici a risollevarsi. Noi cittadini abbiamo intenzione di non cedere ma necessitiamo anche di supporti e di sostegni concreti. Nessuna città può vantare una piazza come la nostra e, a maggior ragione, le istituzioni dovrebbero sostenerla di più».

Anche i commercianti dell'Associazione Piazza San Marco, riunitisi ieri per lanciare il loro grido d’allarme, insistono sulla gravità del momento: «Tutti i caffè storici della piazza sono chiusi, almeno fino ai primi di dicembre - hanno spiegato - e quindici attività commerciali hanno già abbassato le serrande».