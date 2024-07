Gallerie dell'Accademia, nel 2023 "persi" 95 mila visitatori (-26%)

Sono stati presentati ieri a Roma i numeri dei musei statali italiani 2023. Numeri degli ingressi in crescita un po' ovunque, rispetto al 2022 ma anche rispetto al precedente anno "record" per i musei italiani, il 2019. Ma una delle sorprese arriva da Venezia: il Veneto è infatti l'unica delle regioni italiane in cui i musei statali (che non includono, quindi, musei civici come il Palazzo Ducale o il Museo Correr, ma solo quelli sotto diretta gestione dello Stato) hanno visto un calo dei visitatori rispetto al 2022: -2,7%. Ma analizzando i dati istituto per istituto, si nota che è solo uno istituto che ha visto un roboante calo dei visitatori, il più importante: le Gallerie dell'Accademia di Venezia, passate dai quasi 362 mila visitatori del 2022 ai 265 mila registrati nel 2023. Un -26% che, trattandosi del museo più visitato della regione, ha segnato il risultato cumulativo regionale.

Crescono invece il Museo Nazionale di Caorle, il Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro con l'area archeologica di Concordia Sagittaria, il Museo di Altino (tutti sotto i 10 mila visitatori annui); Villa Pisani a Stra, che passa da 82 mila a oltre 100 mila ingressi; cresce di poco la Ca' D'oro (da 40 mila a 44 mila), stabile Palazzo Grimani (54 mila); crescono il Museo d'Arte Orientale e il Museo Archeologico Nazionale, che hanno però un biglietto in comune con i musei civici (che crescono anch'essi). I numeri delle Gallerie dell'Accademia, che ospita la più importante collezione d'arte veneziana al mondo, sono quindi un'eccezione a livello cittadino, regionale ma anche nazionale.

I perché di un crollo: traino Biennale e rimbalzo post-pandemico

Il dato sui visitatori del 2023 non era mai stato diffuso dalle Gallerie, che avevano però fatto sapere che nel 2024 c'era stato un aumento degli stessi del 33%, da aprile a maggio, rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente. Dichiarazione che assume una prospettiva diversa dato che i visitatori del 2023 sono stati la cifra più bassa degli anni recenti (periodo pandemico escluso).

Mettendo i numeri in prospettiva, si nota però che lo sbalzo al ribasso tra 2022 e 2023 (cui è già seguito, come chiarito dal Museo, un nuovo rimbalzo all'inizio di quest'anno) non è isolato: ormai da tempo le Gallerie dell'Accademia, nonostante siano un museo d'arte medievale e moderna, vedono un "rimbalzo" dei visitatori negli anni della Biennale Arte, in corrispondenza dell'apertura di mostre d'arte contemporanea ad hoc. Nel 2017 gli ingressi erano stati 317 mila, nel 2018 scesi a 288 mila, nel 2019 di nuovo 305 mila. Dopo lo strutturale calo del 2019 e 2020, siamo tornati a un "boom" nel 2022 (in corrispondenza della grande mostra di Anish Kapoor), e un nuovo calo, stavolta più netto, nel 2023.

Difficile non vedere un nesso, che pare indicare però una difficoltà del museo di raccontare all'esterno, a veneziani e non, la sua collezione permanente (zeppa di capolavori di Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Veronese e tanti altri). Da quando il museo è diventato autonomo, nel 2016 - cioè con uffici e direzione divisi dagli altri musei statali della Laguna - il numero medio di visitatori è rimasto costante, mentre la tendenza nazionale ha visto una lenta ma continua crescita anno per anno. Nel 2023, le Gallerie dell'Accademia sono scivolate quindi al 28esimo posto tra i musei più visitati d'Italia, posizione anomala per il più importante museo statale di Venezia, città assaltata ogni anno da milioni di visitatori.

Quest'anno ci sarà sicuramente un nuovo rimbalzo, ma la riflessione sull'opportunità di legare le fortune di un museo statale d'arte moderna alla Biennale d'arte contemporanea appare ormai inderogabile. Le Gallerie dell'Accademia, contattate per un commento e una riflessione sui dati, notano che il dato del 2022 (362 mila visitatori) è il più alto registrato nella storia delle Gallerie, e non ritengono che nel 2023 ci sia stata una flessione: «Pensiamo che il grande risultato del 2022 sia imputabile sostanzialmente a tre fattori: ripresa turismo internazionale dopo la chiusura per pandemia; presenza a Venezia della Biennale Arte che richiama un grande flusso internazionale; offerta culturale molto interessante, con una importante mostra di arte (Kapoor)». La questione dei flussi di visitatori, spiegano dalle Gallerie, sta molto a cuore ed è un tema su cui gli operatori e la dirigenza si trovano spesso a riflettere.