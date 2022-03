Veritas, approvata la gara per ultimare la nuova centrale idrica del Tronchetto

Il cda di Veritas ha approvato la gara d’appalto per l’impermeabilizzazione delle cisterne di accumulo e pompaggio della nuova centrale dell’acquedotto di Venezia, in fase di realizzazione al Tronchetto. Si tratta di un impianto destinato a sostituire la storica centrale attualmente in servizio a Sant’Andrea (realizzata nel 1884), che a partire dal 2025 gestirà la rete di distribuzione del centro storico di Venezia, delle isole, del Lido e della condotta sublagunare del Savec, il nuovo Sistema acquedottistico del Veneto centrale che rifornisce Chioggia.

La vasca interrata di accumulo della nuova centrale del Tronchetto, già realizzata insieme al centro interscambio merci, è lunga 260 metri, larga 50, profonda 7 e in grado di contenere 30mila metri cubi di acqua (30 milioni di litri). L’intervento di impermeabilizzazione è stato inserito nel piano nazionale degli acquedotti per un valore di 4,7 milioni di euro, tre dei quali finanziati dal Pnrr. Una volta ultimato questo primo stralcio, seguiranno il completamento dei lavori idraulici e la realizzazione degli impianti tecnologici e dell’edificio per i servizi.