Garage comunale, il bando non arriva: il Pd protesta

«Abbonamenti per l'autorimessa comunale a piazzale Roma: ancora tutto fermo. Dopo anni di promesse e annunci ancora nessun bando». Le interrogazioni depositate in Consiglio sul tema, spiega la segretaria del Partito Democratico, Monica Sambo, «non hanno avuto risposta. Tutti conosciamo la difficoltà per i residenti di poter parcheggiare la propria auto a Venezia, e sappiamo che è certamente uno degli elementi che rende complicato vivere in città soprattutto per chi lavora. Dopo varie promesse (a partire dal 2016 ), nel 2019 l'amministrazione finalmente aveva annunciato un nuovo imminente avviso pubblico per l'assegnazione degli abbonamenti per il garage comunale, che purtroppo non è stato mai pubblicato».

A questo annuncio ne sono seguiti altri nel 2020, poi nel 2021. Sembrava imminente la pubblicazione entro i primi giorni di gennaio 2022, ma la gara per l'assegnazione dei posti a Venezia, ancora non c'è. «Viste le ben note peculiarità della città lagunare e le difficoltà legate alla sosta dei veicoli per chi abita e vive in città, chiediamo all'amministrazione di procedere il prima possibile ad assegnare i nuovi abbonamenti. Le richieste dei cittadini sul punto sono insistenti e non si comprende per quale ragione il Comune non provveda dato che aveva annunciato il bando già ad inizio 2019, atteso da moltissimi anni e promesso già nel 2016. È una vergogna che dopo tante promesse e tanti annunci a distanza di anni ancora non si sia fatto nulla».