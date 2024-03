Gender gap, anche nel Veneziano un forte divario salariale e maggiore precarietà per le donne

Un forte divario salariale, una maggiore precarietà e più lavoro part time. È ciò che emerge dai dati a disposizione dell'Inps, dell'Istat e di Veneto Lavoro relativamente alle donne nel mondo del lavoro nell'area metropolitana di Venezia.

«A Venezia le donne lavorano meno ore degli uomini e in condizioni peggiori – dicono Giusy Signoretto, segretaria metropolitana Cgil Venezia con delega alle politiche di genere e Daniele Giordano, segretario generale Cgil Venezia -. Le donne, più spesso rispetto agli uomini, lavorano part-time o con rapporti precari e occupano ruoli meno qualificati. A Venezia i contratti a tempo pieno per gli uomini rappresentano l’82,5% mentre per le donne solo il 49,6%, confermando che la maggioranza delle donne lavora a tempo parziale, con evidenti ricadute sulle disponibilità economiche e sulle capacità di sviluppo professionale».

Il divario tra le retribuzioni

E poi c'è il tema del divario tra le retribuzioni. Nell’area metropolitana di Venezia le differenze si registrano in tutti i settori determinando sul dato aggregato un gap salariale di circa 7mila euro per i tempi pieni, di circa 9.500 euro per coloro che sono assunte a tempo indeterminato. Gli uomini a tempo pieno raggiungono mediamente i 28.421 euro mentre le donne arrivano a 21.603 euro, dato che diviene ancor più pesante sulle retribuzioni complessive, dove gli uomini arrivano a un reddito medio di 25.522 euro mentre le donne si fermano a 17.021 euro. Una differenza retributiva che avrà anche ripercussioni sul futuro previdenziale delle lavoratrici. «Servono misure straordinarie a sostegno dell’occupazione femminile - aggiungono Signoretto e Giordano - a partire da seri investimenti negli asili nido e in tutti gli strumenti di welfare in grado di sostenere il lavoro delle donne. Serve un cambiamento radicale di paradigma in cui gli strumenti per valorizzare la qualità del lavoro e l’emergenza salariale vengano realmente messi al primo posto».

