«Sarò la sentinella di questo regno»: Giancarlo Marinelli è il direttore artistico di Arteven | VIDEO

Arteven rafforza la propria squadra arricchendola di una nuova figura strategica, il direttore artistico, a cui è demandato il compito di collaborare alla costruzione di un progetto culturale a supporto delle compagnie teatrali del Veneto e degli 85 Comuni soci del Circuito: la scelta è ricaduta quindi su Giancarlo Marinelli, figura di spicco del mondo culturale italiano in qualità di drammaturgo, regista e scrittore, che già in passato ha collaborato con Arteven.

Il progetto elaborato da Marinelli ha un titolo evocativo, Ancóra e Àncora, e vuole essere uno strumento di aiuto per il settore teatrale veneto grazie ad una serie di attività a supporto delle compagnie regionali: «Voglio fare del Veneto un motore intellettuale, letterario e culturale» dichiara Marinelli con orgoglio. L’intento è infatti quello di creare un coordinamento condiviso per rilanciare il teatro regionale, che risulta essere tra i settori più duramente colpiti dalla pandemia.

«Abbiamo deciso di dotarci di un direttore artistico – spiega Massimo Zuin, Presidente di Arteven – perché sentivamo l’esigenza di fornire nuovi servizi ai nostri soci, mettendo a disposizione delle linee guida per condividere i progetti culturali delle compagnie in un confronto aperto. Le ultime emergenze hanno accelerato i mutamenti in atto e il mercato sta cambiando rapidamente. Nostro compito è accompagnare il settore nelle scelte necessarie, come l’utilizzo di palcoscenici inediti e la riscoperta di autori veneti poco utilizzati per rafforzare la proposta regionale anche oltre i confini veneti».

«Il mio ruolo – spiega Marinelli – sarà quello di propulsore per le compagnie distribuite da Arteven andando alla scoperta della specificità di ognuna, costruendo un coordinamento che possa servire a creare una forte identità regionale per cercare di rendere esclusiva l’esperienza teatrale».