Successo della mostra dedicata ad Aricò. Il comitato: «Tante altre iniziative in vista»

Grande successo della mostra dedicata alle opere di Gianni Aricò, artista e architetto considerato l'ultimo scultore espressionista di Venezia: oltre 21mila persone hanno visitato l'esposizione ospitata nella Scuola grande San Teodoro, intitolata "Come un fiume in laguna" e terminata domenica 28 agosto.

Nella maestosa sede dell'antica confraternita veneziana i visitatori hanno avuto modo di conoscere l'arte di Aricò, scomparso un anno fa, tramite una selezione di lavori in legno, pietra, gesso, bronzo e vetro, oltre ad alcuni quadri, tra cui quelli del ciclo dedicato a Galileo. Un percorso biografico e tematico arricchito da testi, foto e video, pensato come nucleo di un progetto più ampio, teso a segnalare la presenza di opere più o meno note di Aricò in decine di luoghi e spazi pubblici a Venezia e a Mestre.

Per Sandro Cabassi, coordinatore del comitato per le celebrazioni di omaggio, «l'interesse del pubblico, l'attenzione degli esperti, le disponibilità manifestate da numerosi collezionisti, le aperture da parte di amministrazioni pubbliche, mondo dell'università e della scuola, fondazioni e associazioni culturali ci incoraggiano nella convinzione che l'eredità artistica e morale di Aricò sia un bene per tutta la comunità, che nel tempo intendiamo valorizzare sul territorio».

Per questo il comitato sta già impostando il programma di attività per i prossimi mesi: presentazioni per immagini dei temi ricorrenti nella produzione dell'artista, dibattiti tra critici, itinerari alla scoperta delle opere tra Venezia e la terraferma. E ancora, attività formative per gli operatori turistici, laboratori con studenti, riapertura dello studiolo a Santo Stefano come spazio espositivo e per eventi, studio di progetti editoriali. Ultimo, ma non meno importante, l'obiettivo di articolare il calendario di future esposizioni nelle diverse città legate ad Aricò, ordinando le numerose richieste emerse in occasione delle celebrazioni del primo anniversario dalla scomparsa.