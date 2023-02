Gianpiero Menegazzo entra nel consiglio generale della Fondazione di Venezia

Si è riunito venerdì il consiglio generale della Fondazione di Venezia, che ha proceduto a nominare quale proprio nuovo membro Gianpiero Menegazzo, su designazione dei presidenti di associazioni imprenditoriali della Provincia di Venezia rappresentati negli organi esecutivi della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare. Giampiero Menegazzo subentra a Inti Ligabue, uscito dall’assemblea per subentrate nuove esigenze imprenditoriali.

Il consiglio generale, presieduto da Michele Bugliesi, risulta pertanto così composto: Angelo Tabaro vice presidente, Benno Albrecht, Emanuela Bassetti, Carlo Boffi Farsetti, Agar Brugiavini, Maurizio Carlin, Michela Coletto, Gabriele Giambruno, Tiziana Lippiello, Paola Marini, Gianpiero Menegazzo, Paolo Roberto Risotti, Stefano Scalettaris e Massimo Zanon.

«Diamo un caloroso benvenuto nel consiglio generale a Gianpiero Menegazzo - dichiara Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia - la cui nomina consente di rafforzare il già solido rapporto tra la Fondazione e le categorie produttive e d’impresa del territorio. Le capacità di leadership del dottor Menegazzo e la sua autorevole visione su temi per noi strategici quali la fusione fra imprese e cultura o la promozione internazionale dei talenti made in Italy costituiscono ora un importantissimo valore aggiunto. Un ringraziamento sentito va ad Inti Ligabue, per il lavoro svolto all’interno della Fondazione e per l’apporto dato in termini di progettualità».

Chi è Gianpiero Menegazzo

Giampiero Menegazzo è stato direttore di Acrib (Associazione Calzaturifici Riviera del Brenta) dal 1989 al 2014, quando ha portato a concretizzarsi il progetto di fusione con Confindustria Venezia e con Unindustria Rovigo. Oltre all’Acrib, nel distretto calzaturiero della Riviera del Brenta ha diretto il Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta ed il Consorzio Centro Veneto Calzaturiero, che ha poi trasformato nel Politecnico Calzaturiero.

Dal 1993 al 2007 si è adoperato per il riposizionamento sul mercato del distretto calzaturiero brentano, portandolo dal segmento medio-fine al lusso. Nel corso della sua direzione sono stati firmati accordi con l’ICE (Istituto del Commercio Estero) e con il Ministero per il Commercio con l’estero che hanno portato all’apertura di show room a New York e Pechino. Grande sostenitore delle fiere internazionali, che ha realizzato in tutto il mondo, ha fatto parte del gruppo di lavoro della Regione del Veneto per la scrittura e la successiva revisione della legge sui di stretti. Dal 2009 al 2013 in Confindustria ha fatto parte della Commissione Cultura, assumendo il coordinamento del progetto 2Imprese per la cultura”. Sempre in Confindustria è stato membro del gruppo di esperti su reti ed aggregazioni.

Nel 2014 è entrato in Confindustria Venezia in qualità di vicedirettore, occupandosi di Piccola Industria e di internazionalizzazione. Nel 2017 ne è diventato Direttore Generale, incarico coperto fino al 2022, anno in cui ha portato Venezia a diventare Capitale della cultura d’Impresa, insieme ad Assindustria Veneto Centro. Prima di concludere il suo incarico, nel novembre dello scorso anno ha siglato proprio con Assindustria Veneto uno storico accordo di fusione delle associazioni che ha portato alla realizzazione della seconda Confindustria nazionale, ossia Confindustria Veneto Est.

Nato a Mirano e residente a Stra, in provincia di Venezia, Gianpiero Menegazzo è componente del CdA della Fondazione Marcianum. Laureato in Scienze Politiche ed è giornalista pubblicista dal 1979