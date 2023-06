Ai Giardini Reali di Venezia il premio europeo per il patrimonio culturale

I Giardini Reali di Venezia hanno ricevuto un prestigioso premio europeo per il patrimonio culturale. L'antica area verde affacciato sul bacino di Piazza San Marco rientra infatti tra i 30 progetti, provenienti da 21 Paesi differenti, selezionati dalla Commissione europea e da Europa Nostra, nell'ambito dei "Premi europei per il patrimonio culturale 2023".

Risalenti all’epoca Napoleonica e caduti in grave stato di abbandono, nel 2019, grazie ad un accurato intervento di restauro promosso e realizzato da Venice Gardens Foundation, sono stati riportati a nuova vita. I giardini hanno così potuto ripristinare il proprio legame architettonico con la piazza, tornando ad essere un’oasi ecologicamente sostenibile e fruibile da tutti. Il premio si somma al riconoscimento "Il parco più bello d'Italia" ricevuto lo scorso anno.

«Ogni progetto vincitore di questa edizione è il risultato di capacità straordinarie e di un impegno, collettivo e individuale, che abbraccia luoghi e tradizioni del patrimonio in tutta Europa - ha commentato Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea, responsabile per il settore cultura -. Premiando queste iniziative, ribadiamo il nostro fermo impegno a proteggere il nostro patrimonio culturale comune, perché è di fondamentale importanza per il nostro senso di appartenenza come cittadini e comunità d’Europa».

Adele Re Rebaudengo, presidente di Venice Gardens Foundation, esprime grande soddisfazione per l'importante riconoscimento: «È un onore per noi ricevere il più prestigioso premio europeo per il patrimonio culturale - ha detto -, a sostegno del complesso lavoro di restauro svolto, che ha permesso di restituire questo meraviglioso luogo alla città e all’intero patrimonio storico botanico e artistico del Paese. Ed è ora con grande dedizione, passione e senso di responsabilità che la Fondazione, con i propri giardinieri e collaboratori, prende cura della crescita e conservazione dei Giardini Reali, preservandoli nel tempo».

Anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha espresso apprezzamento per l'importante riconoscimento. «Questo premio - ha detto -, che valorizza le iniziative più meritevoli per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Unione europea, rappresenta bene l’idea di un’odierna Venezia: non solo "città museo", ma luogo dove il passato ed il futuro dialogano, dando vita a progetti e iniziative importanti, che rendono viva e ospitale la città».