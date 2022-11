In Arsenale Novissimo nasce il primo giardino delle api

A partire da giovedi 10 novembre in Arsenale Novissimo nascerà il primo “Giardino delle api”. Un progetto messo in campo da Coldiretti e Thetis, con il patrocinio del Comune di Venezia Città in Festa, finalizzato alla creazione di uno spazio ricco di biodiversità.

Thetis si occupa da tempo, attraverso i suoi studi, progetti e attività di monitoraggio, della salvaguardia di Venezia e della Laguna, della tutela dell’ambiente e della biodiversità. Per rendere ancora più concreto questo impegno in campo ambientale ha deciso, insieme a Coldiretti Venezia, di ospitare nel proprio giardino quattro arnie posizionate dall’apicoltore Emanuele Marchesan. Nascerà così in Arsenale il primo “Giardino delle api” che accoglierà, oltre alle prime arnie, anche numerose nuove piante mellifere che trasformeranno il giardino in una “opera naturale fiorita” e di conseguenza in uno spazio ricco di biodiversità.

Le api sono delle sentinelle dello stato di salute del territorio e la loro tutela. Basti pensare che svolgono un ruolo essenziale negli ecosistemi: un terzo del nostro cibo dipende dalla loro opera di impollinazione. Non a caso, proprio quest’anno Coldiretti con il gruppo di Donne Impresa, Imprenditrici agricole veneziane avvierà un progetto didattico sulle api che coinvolgerà 90 classi delle scuole primarie, per un totale di circa 1.500 bambini in tutta la provincia di Venezia, dal titolo “Viva le api”. Da febbraio a maggio è previsto un incontro in classe dove l’apicoltore spiegherà come distinguere questo insetto da altri, scoprendone il suo compito nell’ambiente e nella sua società organizzata dove ape regina, fuco e ape operaia hanno ciascuna il suo ruolo. L’apicoltore farà conoscere ai bambini gli strumenti del suo mestiere raccontando del suo lavoro, l’equilibrio stabilito con le api e i prodotti da loro ricavati.