Un giardino di piante aromatiche al Barbarigo

Un giardino di piante aromatiche all’interno di palazzo Morosini, sede dell’Istituto alberghiero Andrea Barbarigo. Verrà utilizzato come laboratorio formativo per gli studenti e sarà realizzato nelle prossime settimane dalla Città metropolitana.

Il progetto sarà funzionale alle attività scolastiche che disporranno così di una nuova area esterna dove organizzare un laboratorio formativo per gli studenti. Si tratta, nel dettaglio, della trasformazione di un’area verde che negli anni precedenti era stata utilizzata come giardino delle rose a decoro dell’ingresso scolastico, e che ora guadagnerà anche un aspetto funzionale alle attività didattiche. Una scuola all’aperto dettata anche dalle disposizioni anti Covid che hanno portato l’istituto Barbarigo a trasformare anche il chiostro della vicina sede di San Giovanni laterano in un’area bar esterna a servizio delle proposte scolastiche. L’istituto Barbarigo è la scuola alberghiera di Venezia, conta nelle tre sedi di cui due nella città storica e una a Mestre oltre 710 studenti e 36 classi per l’anno scolastico in corso. Le sedi veneziane sono nel sestiere di Castello, zona san Giovanni e Paolo, e sono ospitate nell’ex convento di San Giovanni Laterano e in palazzo Morosini. Quest’ultimo edificio risalente al XV secolo è oggetto in questi mesi di un intervento di miglioramento sismico per un importo complessivo di 1.300.000 euro, che renderà lo storico palazzo più sicuro.

La Città metropolitana ha programmato l'anno scorso una serie di interventi in 6 scuole superiori veneziane: Palazzo Savorgnan a Cannaregio, sede dell’istituto Algarotti, Palazzo Ariani, sede del Vendramin Corner, i due palazzi a Dorsoduro sedi del liceo classico musicale e artistico Marco Polo, i palazzi del Barbarigo e Tommaseo. L’investimento ammonta a circa 7 milioni di euro, in parte finanziati dal ministero dell’Istruzione e in parte dalla Banca europea per gli investimenti.